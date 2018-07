vor 36 Min.

Neymar trifft – die Teams punkten

Zwei Teams bleiben weiter im Titelrennen. Gibt’s zum Abendessen Emmentaler oder Köttbullar?

Neymar netzt ein und lässt Brasiliens WM-Traum weiterleben. Immerhin bleibt uns also zumindest ein Superstar für die Viertelfinals erhalten. Und wie sollte es anders sein, die beiden führenden Teams unseres Tippspiels hatten wieder den richtigen Riecher – zumindest was die Tendenz angeht. Auch für die heutige Partie ziehen die Bürgermeister und Geistlichen wieder an einem Strang. Während sich die anderen Wettkandidaten uneins sind, munkelt man bei der FIFA-Aufsichtsbehörde bereits über diverse Verstrickungen – stecken das Team Geistliche und das Team Bürgermeister etwa unter einer Decke? Das kann doch kein Zufall sein. Immerhin schließt sich diesmal auch das Team Recht und Ordnung ergebnistechnisch an – ein Wettskandal ist daher doch eher unwahrscheinlich. Es bleibt die Frage: Emmentaler oder Köttbullar? Schwer zu sagen, klingt beides lecker. (lot)

Schweden – Schweiz

Gertrud Hitzler1:2

Zweite Bürgermeisterin Aindling

(Team Bürgermeister)

Michael Schönberger1:2

Pfarrer Klingen

(Team Geistliche)

Ingrid Hausmann2:1

Frauenbund Aichach

(Team Frauen)

Sabine Finkenzeller3:1

Inhaberin Restaurant Central (Team Gastwirte)

Willi Baudrexl2:0

AN-Sportmitarbeiter

(Team Aichacher Nachrichten)

RichardHammerl 1:2

Kommandant Feuerwehr Pöttmes

(Team Recht und Ordnung)

Gabriela Steimer5:6

Abt. Tischtennis TSV Aichach

(Team Nicht-Fußballer)

Thomas Seizmair4:5

Trainer DJK Stotzard

(Team Fußballer)

