22.09.2018

„Nicht mehr nachvollziehbar“

Aichacher SPD schreibt Parteispitzen

Aichach Der Vorstand des SPD-Ortsvereins Aichach hat sich jetzt mit einem offenen Brief an die Spitzen der SPD und an Andrea Nahles gewandt. Auslöser sei die Entscheidung im Fall Maaßen gewesen, so der Ortsvorstand. „Vieles, was in Berlin entschieden wird, ist für uns als Basis nicht mehr nachvollziehbar“, erklärt die Aichacher SPD in diesem Schreiben. Der Ortsverein könne den Menschen in der Heimat immer öfter nicht mehr erklären, was die SPD-Spitze entscheidet. Andrea Nahles und der Vorstand der SPD werden aufgerufen, sozialdemokratische Politik zu machen. „Wir glauben an unsere Jugend und an die Notwendigkeit einer Erneuerung“, heißt es in dem Brief weiter. „Wenn ihr diese Erneuerung nicht sein könnt, dann macht bitte Platz für mutigere und überzeugtere Sozialdemokraten. Denn von ihnen gibt es noch immer genug.“ Der Entschluss, den Brief zu verfassen, sei einstimmig gefallen, erklärte der Aichacher SPD-Vorstand. (AN)

