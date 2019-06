vor 3 Min.

Nicht nachlassen beim Blutspenden

Rotes Kreuz bittet darum, auch in den Ferien und danach zu spenden. Nächster Termin ist in Aindling

In Ferienzeiten wie derzeit in den Pfingstferien sinkt erfahrungsgemäß die Zahl der Blutspenden. Das Bayerische Rote Kreuz appelliert deshalb in einer Mitteilung an die Bürger, auch während und nach den Ferien Blut zu spenden. Denn der Bedarf an Blutkonserven sei gleichbleibend hoch. Nächste Möglichkeit im Kreis ist am Dienstageband in Aindling.

Martin Fendt sorgt als Beauftragter für das Ehrenamt im BRK-Kreisverband für den Ablauf der Blutspendetermine im Landkreis. Er sagt: „Blut ist nur 42 Tage haltbar. Daher müssen die Konserven ständig aufgefüllt werden.“ Auch personelle Engpässe gilt es zu überwinden: In den vergangenen Monaten mussten wegen Personalmangels der Teams des Blutspendedienstes sogar ein paar Termine ausfallen. Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes 5587 Blutspenden im Landkreis. 506 Erstspender kamen. Im Durchschnitt kam jeder Blutspender 1,9 Mal. Das Durchschnittsalter der Spenderinnen beträgt 39,6 Jahre, das der Spender 43,6 Jahre. Blut spenden kann jeder gesunde Erwachsene ab dem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag. Erstspender können bis zum Alter von 64 Jahren Blut spenden. Das maximale Spenderalter für Mehrfachspender ist 72. Bei Mehrfachspendern über 68 Jahren und bei Erstspendern über 60 Jahren erfolgt die Zulassung nach individueller ärztlicher Beurteilung.

Zur Blutspende mitzubringen sind ein amtlicher Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (jeweils das Original) und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein Lichtbildausweis. Allein in Bayern werden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei Kranken oder Verletzten geholfen werden. Nächste Termine:

Aichach 3. Juli und 7. August, jeweils 15 bis 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael.

Aindling Dienstag, 25. Juni, 16.30 bis 20.30 Uhr in der Mittelschule.

Friedberg Freitag, 28. Juni und 30. August, jeweils 15 bis 20 Uhr im Rotkreuzhaus an der Hans-Böller-Straße 4.(AN)

Termine Aktuelle Informationen, Termine und eventuelle Änderungen sind auch unter der kostenlosen Hotline des Blutspendedienstes 0800/1194911 zwischen 7.30 und 18 Uhr zu erfragen

Themen Folgen