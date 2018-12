Nicht nur in Aichach: Niemals ohne Hebammen

Die Geburt eines Menschen ist ein hoch emotionales Thema. Da brauchen werdende Mütter und Familien die beste Unterstützung

Es ist Emotion pur: eine Geburt. Die Gefühle, die Menschen damit verbinden, sind es, die seit Wochen für eine ganz besondere Allianz im Aichacher Land sorgen: Stadt und Land, Schwarz und Rot und Grün, jung und alt, Mann und Frau setzen sich dafür ein, dass am Aichacher Krankenhaus die Geburtshilfe gerettet wird. Allein das ist schon bemerkenswert.

Bemerkenswert ist zwar nicht gerade die Anzahl der Kundgebungsteilnehmer vom Samstag. Doch angesichts der miesen Wetterlage ist die Anwesenheit jedes einzelnen der 150 Besucherum so höher zu bewerten. Dass eine große Bewegung hinter der Geburtshilfe steht, hat das Aichacher Land ohnehin schon längst durch die über 5000 Unterschriften bewiesen.

Diese Unterschriften dürfen im übrigen auch als Respektbekundung für die bisherigen Aichacher Hebammen verstanden werden. Natürlich gibt es großartige Hebammen auch an anderen Krankenhäusern. Doch je weiter sie weg sind, um so schwerer ist es für Schwangere, Kontakt und Vertrauen zu ihnen aufzubauen. Dabei ist das vor einer Geburt emotional ungeheuer wichtig für eine werdende Familie. Ohne Hebamme geht wirklich nix. Die Geburtshilfe und ihre Helferinnen müssen vor Ort, sie müssen in Aichach bleiben.

