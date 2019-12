09.12.2019

Nikolaus auf Stelzen erfreut die Kinder

Aichacher Christkindlmarkt lockt auch am zweiten Wochenende viele Besucher an

Jede Menge Besucher kamen auch am zweiten Adventswochenende auf den Aichacher Stadtplatz. Der Aichacher Christkindlmarkt rund ums Rathaus war von Freitag bis Sonntag ein regelrechter Besuchermagnet.

Nicht nur der Nikolaus, der täglich die Kalenderfenster des Rathausadventskalenders öffnet, war an seinem Namenstag am Freitag präsent. Auch ein Kollege auf Stelzen beschenkte die Kinder. Sie mussten auf einer Leiter zum Rauschebart des heiligen Mannes klettern. Als Belohnung bekamen sie ein paar Süßigkeiten geschenkt.

Der Motorsägenschnitzer Anton Schwarzmann aus Überacker nahe Fürstenfeldbruck war am Freitag ebenfalls eine Attraktion auf dem Aichacher Christkindlmarkt. Das Schnitzen mit der Motorsäge ist sein Hobby. Am Freitag zauberte er aus seinen Baumstämmen mehrere kleine und große Kunstwerke. Am Samstagabend waren rockige Weihnachtslieder von Gitarristin und Sängerin Uli Mill, die dieses Mal zum Bass griff, und einer Gruppe von Schülern zu hören. Der Sonntag bot mehrere Aktionen für Kinder, wie zum Beispiel eine Führung mit dem Nachtwächter durch Aichach.

Nicht nur Besucher aus Aichach, sondern auch Gäste aus dem Umland schätzen den Aichacher Christkindlmarkt. Eine Besucherin aus dem Raum Altomünster erzählte: „Ich komme gerne nach Aichach. Die Budenstadt ist so heimelig.“ Auch Besucher aus Schrobenhausen im Nachbarlandkreis bummelten über den Markt.

Die Budenbetreiber dürften mit dem Besuch wohl zufrieden gewesen sein. Von den Imkern hinter dem Rathaus war zu hören, dass sich ihre Lebkuchen und Bienenwachswaren gut verkauften. (ech)

