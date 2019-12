06.12.2019

Nikolaus auf Stelzen und Stadtmaskottchen Aichi kommen

Was am Wochenende alles auf dem Aichacher Christkindlmarkt geboten ist. Am Samstag wird es rockig

Viel Abwechslung ist am zweiten Adventswochenende auf dem Aichacher Christkindlmarkt geboten. Neben einem Nikolaus auf Stelzen stattet das Aichacher Stadtmaskottchen Aichi dem Markt einen kurzen Besuch ab. Und in der Kinderhütte werden leckere Lebkuchen verziert.

Der Motorsägenkünstler Anton Schwarzmann gestaltet am Freitag, 6. Dezember, ab 18 Uhr live Holzskulpturen. Davor schreitet ein Nikolaus auf Stelzen durch die Budenstadt. Rockige Weihnachtslieder erwartet die Besucher am Samstag, 7. Dezember, beim Auftritt der Basement Crew.

Dahinter verbergen sich die vier Gitarrenschüler Daniel, Jasmin, Iva und Sissi um Gitarristin und Sängerin Uli Mill, welche diesmal zum Bass, greifen wird. Dabei werden nicht nur rockige Töne von Lenny Kravitz zu hören sein, sondern auch Weihnachtslieder von Coldplay, Bryan Adams und John Lennon oder Klassiker wie „Stille Nacht“ in einer ganz eigenen Version. Unterstützung bekommt die „Basement Crew“ von Wolfgang Schwarz am Schlagzeug, mit dem Uli Mill viele Jahre im „Christmas on the Rocks“-Ensemble zusammengearbeitet hat.

Am Sonntag, 8. Dezember, freut sich ab 14.30 Uhr der Kindergarten Abenteuerland auf Weihnachten. Nicht nur die Kinder werden dabei von Aichi überrascht, der ein Geschenk vom Haus der Senioren präsentiert (Bericht folgt). Anschließend nimmt Nachtwächter Franz Gutmann alle Kinder mit auf eine kleine Tour durch Aichach und erzählt dabei Weihnachtsgeschichten. Beginn ist um 16 Uhr. Zum Abschluss dieses Adventswochenendes gibt dann die Crazy Oak Big Band Aichach auf der Bühne am Rathaus ein Konzert.

In der Kinderhütte können Buben und Mädchen am Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr Lebkuchen mit Zuckerstreuseln bunt verzieren. Dieses Angebot der Stadt Aichach ist kostenlos. Nicht nur am Wochenende ist heuer etwas auf der Bühne am Rathaus geboten: Am Dienstag, 10. Dezember, gibt das Jugendblasorchester der Musikschule Aichach um 18 Uhr ein Konzert im Anschluss an die Öffnung eines weiteren Fensters des Rathausadventskalenders (Beginn ist um 17.30 Uhr). (AN)

Weitere Informationen gibt es im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/902-0.

