Noch Plätze im neuen Herbstprogramm frei

Die Einschreibung für die Vhs-Kurse im Landkreis läuft noch eine gute Woche

Aichach-Friedberg Mehr als 6000 Teilnehmer haben sich bisher schon für das Herbstsemester der Vhs Aichach-Friedberg angemeldet – freie Plätze gibt es aber noch ausreichend in fast allen Bereichen des Programms. Besonders gerne werden die Firmenführungen angenommen, die innovative oder alteingesessene Betriebe in der Region vorstellen.

Gut ausgebucht ist auch schon eine ganze Reihe an Gesundheitsangeboten. Der Kurs „Basics für gesundes Kochen“ ist vor allem für Kochanfänger geeignet, hier sind Anmeldungen noch möglich.

Freie Plätze gibt es auch bei fast allen Anfängerkursen im Sprachbereich. Ruth Reisinger ist als Leiterin der Vhs Aichach-Friedberg davon überzeugt, dass sich die Teilnahme an einem solchen Kurs auszahlt – nicht nur für Auslandsbesuche, sondern auch für ein gezieltes Gedächtnistraining in jedem Alter. Außerdem erfahren die Teilnehmer darin viel über die Kulturen und Traditionen anderer Länder.

Für sportlich Interessierte sind eine Nordic-Walking-Tour ins Höllental, Schneeschuhwandern, das Fahrtechniktraining für Mountainbiker oder der Sportbootführerschein im Angebot wie auch viele Kurse im Bereich Bewegung, Gymnastik und Fitness. Sehr beliebt sind die Kurse für Schwimmen und Aqua-Fitness in Aichach, Friedberg und Aindling – vereinzelt gibt es aber auch da noch freie Plätze.

Besonders erfreulich ist für Reisinger das große Interesse an der Ausbildung zum Stadtführer in Aichach. Die Vhs bittet alle, die noch dazukommen wollen, sich auch für die Info-Veranstaltung anzumelden, da die Platzzahl begrenzt sei.

Die Literaturreihe macht diesmal in Aichach eine Pause und wird in der Bücherei Mering mit Prof. Kaspar Spinner angeboten, der Literatur als „Reise in psychische Innenwelten“ vorstellt. In Friedberg spricht Maria Magdalena Elbl über die „Vielfalt menschlicher Würde“ von Autor Peter Bieri und die Weltreise in der Literatur setzt Angela Wiemers mit John Steinbecks „Reise mit Charly“ fort.

In Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur werden die Themen Social Media für Vereine, die neue Datenschutzgrundverordnung und die Funktion eines Anwaltes im Asylverfahren erörtert. Die kostenlose Reihe „Fit fürs Kind“ in Kooperation mit dem Jugendamt stellt sieben Erziehungsthemen verteilt im ganzen Landkreis vor. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich. Den Flyer zur Vortragsreihe findet man auf der Internetseite des Landratsamtes. In Zusammenarbeit mit der Stadt Aichach gibt es zwei Angebote im Rahmen der „Paarkunst – gesund“: Silvia Wernberger lädt zum Schnuppern ein bei „Outdoor-Fitness“ in Blumenthal und Marlies Schwän stellt „Essen to go“ als gesunde Alternative für Arbeit und Freizeit vor.

Außerdem gibt es eine Führung in der Stadtpfarrkirche, bei der Stadtpfarrmesner Martin Ruhland, liturgische Geräte und Paramente vorstellt und dazu Geschichte und Geschichten einwebt. Die Haupteinschreibung läuft noch bis Freitag, 14. September. Später beginnende Kurse können bis sieben Tage vor Kursbeginn gebucht werden. (AN)

Kontakt Die Vhs-Geschäftsstelle ist erreichbar unter www.vhs-aichach-friedberg.de, per E-Mail: info@vhs-aichach-friedberg.de oder Telefon: 08251/8737-0.

