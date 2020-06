vor 16 Min.

Noch ein Sieg: Gertrud Hitzler wird neue Chefin der VG Aindling

Bürgermeisterin Gertrud Hitzler übernimmt Vorsitz der Verwaltungsgemeinschaft Aindling. Der Petersdorfer Dietrich Binder unterliegt in der Abstimmung.

Von Johann Eibl

Vor einem Monat ging die Amtszeit von Tomas Zinnecker als Bürgermeister von Aindling zu Ende. Jetzt unterbrach er seinen Ruhestand noch mal für einige Minuten. Dann löste ihn Gertrud Hitzler, die ihm als Chefin im Rathaus in Aindling nachgefolgt war, auch an der Spitze der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft ab.

Von einer reinen Formsache konnte in der konstituierenden Sitzung aber keine Rede sein. Nachdem die zwölf Verbandsräte sich kurz präsentiert hatten, sprach Stephan End, der Zweite Bürgermeister von Petersdorf, eine grundsätzliche Überlegung an: Sollte man sich nicht am Wasserzweckverband orientieren, wo alle zwei Jahre der Chef wechselt? Bei diesem Satz verließ Walter Krenz den Sitzungssaal, zurück kam der Leiter der Verwaltung mit einem dicken Buch. In ihm steht geschrieben, dass der Vorsitzende und sein Vertreter für die Dauer ihres gemeindlichen Amtes zu wählen sind: „Da haben wir keinen Spielraum.“

Geheime Abstimmung in Aindling endet 9:3

Dann machte sich mit Walter Pasker der Zweite Bürgermeister von Aindling dafür stark, Hitzler zur Vorsitzenden zu wählen: „Die Bürgermeisterin ist im Haus, das macht Sinn.“ Nachdem End den Petersdorfer Bürgermeister Dietrich Binder vorgeschlagen hatte, standen zwei Kandidaten zur Debatte. In geheimer Abstimmung entfielen auf Hitzler neun Stimmen, bei Binder waren es drei. Die neue Vorsitzende erklärte, die ausgeschiedenen Mitglieder wolle man in gebührendem Rahmen verabschieden, also nach Corona, mit einem richtigen Fest.

Konrad Carl, der Bürgermeister von Todtenweis, bleibt Zweiter Vorsitzender. Er setzte sich mit 9:3 gegen Binder durch. Nun regte Walter Pasker die Wahl eines zweiten Vertreters an. Diesmal entfielen alle Stimmen auf Binder. Auf Vorschlag von Pasker und Richard Eberle bleibt es beim Rechnungsprüfungsausschuss bei der bisherigen Regelung. Demnach übernimmt Stephan End den Vorsitz, Richard Eberle und Ulrike Schmid werden ihn unterstützen. In zwei Jahren wird das Trio abgelöst. Beim Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung für das Jahr 2018 erklärte Walter Pasker: „Wir haben nichts Negatives gefunden.“ Das Digitalisierungskonzept wird weiterverfolgt, die ersten Anwendungen laufen bereits im Outsourcing. Stephan End betonte: „Ein modernes Rathaus ohne WLAN geht nicht mehr.“

Gertrud Hitzler kann in Aindling über 15.000 Euro verfügen

Die Geschäftsordnung wurde einstimmig beschlossen. Vorübergehend war darüber debattiert worden, ob die Vorsitzende im Einzelfall über 20.000 Euro verfügen dürfe. Man verständigte sich auf 15.000 Euro. Eva Katzenschwanz sieht Mutterfreuden entgegen. Darum wird Johannes Schön als Ersatz zum Standesbeamten bestellt. Voraussetzung dafür ist, dass er den notwendigen Lehrgang in Kürze abschließt. Außerdem können die Bürgermeister sowie ihre Vertreter in den drei VG-Gemeinden Aindling, Todtenweis und Petersdorf Eheschließungen vornehmen.

Am Ende ergriff noch einmal Tomas Zinnecker, der in der Zwischenzeit auf einem Gästeplatz saß, das Wort, um sich zu bedanken. Die „angenehmen Sitzungen“ seien nicht zuletzt den beiden Bürgermeisterkollegen zu verdanken gewesen. Außerdem stellte er die „hervorragende Vorbereitung des Herrn Krenz“ heraus.

