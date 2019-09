vor 5 Min.

Noch gibt es freie Plätze bei der Vhs

Semester der Volkshochschule im Landkreis startet bald. Doch es ist noch nicht zu spät für die Anmeldung

Knapp 7000 Teilnehmer haben sich bisher schon für das Herbstsemester der Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg angemeldet. Freie Plätze gibt es laut einer Mitteilung noch ausreichend. Das neue Programmheft Die Eule liegt in Rathäusern, Banken oder Supermärkten aus und ist auch unter www.vhs-aichach-friedberg.de zu finden.

Ein Blick lohnt sich nach Angaben der Bildungseinrichtung unter anderem in die Rubrik „Vhs online“. Hier findet der Nutzer ab diesem Semester neben Angeboten zu Internet und Datenschutz auch einen Französischkurs, psychologische und philosophische Fragestellungen sowie Themen zur Klima- und Gesellschaftspolitik. Manche Webinare werden sogar kostenlos angeboten.

Im Sprachenbereich werden die kleineren Gruppenformate mit den Staffelgebühren gut angenommen. Es können somit auch – je nach Kursformat – Kurse starten, bei denen nur ein Teilnehmer angemeldet ist.

Neu sind Arabischkurse für Anfänger in Friedberg und in Aichach. Sie werden von Muttersprachlerinnen angeboten. Neu ist auch: Die Kursgebühr wird wegen der neuen Preisstaffelung erst nach Kursbeginn abgebucht. Solange die Teilnehmer also keine schriftliche Benachrichtigung erhalten, findet der Kurs statt.

Zwei Kurse empfiehlt die Vhs in diesem Semester besonders: „British Humour“ und ein Vortrag über Jesse James, den bekanntesten Gesetzlosen in der amerikanischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Die Ideen dazu hatte in beiden Fällen Kilian Hein. Es gibt noch freie Plätze für diese Veranstaltungen in Mering.

Gesundheitsthemen sind nach wie vor bei den Erwachsenen am beliebtesten. Die Aquafitnesskurse in Aichach und Aindling haben noch einige freie Plätze.

In Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur werden die Themen „(Vereins-)Feste organisieren, planen und durchführen“ und „Ehrenamtliche Teams“ zu einem günstigen Seminarpreis angeboten. Es sind noch Plätze frei.

Die kostenlose Reihe „Fit fürs Kind“ in Kooperation mit dem Jugendamt stellt für den Herbst und Winter fünf Erziehungsthemen vor. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich. Den Flyer zur Vortragsreihe findet man auf der Internetseite des Landratsamtes.

Das Semester beginnt offiziell am Montag, 23. September. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich im Internet unter www.vhs-aichach-friedberg.de. Dort ist auch zu sehen, ob noch Plätze frei sind. Sollte ein Kurs nicht mehr buchbar sein, lohnt sich laut Vhs eine telefonische Nachfrage. (AN)

Die Geschäftsstelle ist unter info@vhs-aichach-friedberg.de, 08251/8737-0, Fax 08251/8737-16 oder Steubstraße3 in 86551 Aichach erreichbar.

Themen Folgen