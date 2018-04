13:55 Uhr

„Nonnen-Anwärterin“ verlässt Kloster Altomünster

Letzte Bewohnerin Claudia Schwarz geht unter einem großen Medienauflauf und hält sich damit an einen Vergleich mit der Erzdiözese München und Freising.

Eine selbst ernannte „Nonnen-Anwärterin“ zieht aus dem Kloster Altomünster aus und halb Deutschland interessiert sich dafür – so hat es zumindest den Anschein. Einen solchen Auflauf an überregionalen Medien wie gestern Vormittag hat das Kloster in seiner weit über 1000 Jahre alten Geschichte jedenfalls noch nicht erlebt. Mit Dutzenden Kisten und Schachteln verließ Claudia Schwarz als letzte Bewohnerin des aufgelösten Klosters das marode Baudenkmal.

Mehr als ein Jahr hatte Claudia Schwarz dort nach dem Auszug von Apollonia Buchinger alleine gewohnt und mit allen rechtlichen Mitteln gegen die Auflösung des Klosters gekämpft, weil sie dort Nonne des Birgitten-Ordens werden wollte. Schwester Apollonia ist aufgrund ihres Gelübdes zu Gehorsam verpflichtet. Claudia Schwarz dagegen blieb. Sie hatte Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Die 39-jährige Juristin hielt sich jetzt aber mit ihrem Auszug an eine in einem gerichtlichen Vergleich mit der Erzdiözese München und Freising getroffene Vereinbarung. Mitarbeiter des Ordinariats seien nun dabei, ihr beim Abtransport ihrer Habseligkeiten zu helfen, sagte sie gestern. Sie zog zunächst in ein Zimmer, das ihr der Markt gestellt hat. Ihre Gebetspraxis für den Klostererhalt werde sie fortsetzen – in der Kirche St. Alto und St. Birgitta.

Das oberste Gericht der Apostolischen Signatur hatte die Entscheidung zur Auflösung des Ordens vor gut zwei Wochen endgültig bestätigt. Grund für die Klosterauflösung ist laut Kirche der Mangel an Nachwuchs, zuletzt wohnte dort nur noch Schwester Apollonia. Für den Erhalt eines Klosters wären aber drei Ordensfrauen nötig. Schwarz argumentierte hingegen, es gebe außer ihr noch vier weitere Frauen, die in dem Kloster Nonne werden wollten. Es sei nicht richtig, dass der Nachwuchs fehle. Schwarz kämpfte gegen die Schließung und wurde aus Sicht der katholischen Kirche eine Hausbesetzerin. Mit Rechtsanwältin Schwarz hatte das Bistum eine unbequeme Gegnerin. Teilweise war sie vor Gericht sogar erfolgreich. Sie wollte kurz vor der Klosterauflösung dem Orden der heiligen Birgitta von Schweden beitreten und wurde von Apollonia als Ordensanwärterin aufgenommen. Dieser Status wurde ihr aber von der Kirche nie anerkannt, wie das Vatikans-Dekret bestätigt. (lby, cli)

