vor 23 Min.

Notinsel Urlaubsoase

Erstes Geschäft in Aichach

In Aichach hat die erste „Notinsel“ im Reisebüro Urlaubsoase von Stefanie Deiters an der Bauerntanzgasse eröffnet. An der Tür signalisiert dies ein großer Notinsel-Aufkleber mit der Aufschrift „Wo wir sind, bist du sicher“. Wenn Kinder in Notsituationen Angst haben oder Schutz brauchen, finden sie in allen Geschäften mit diesem Zeichen Zuflucht. Wie diese Woche berichtet, hat die Aktion im Landkreis mit dem Altstadtcafé von Willi Weißgerber in Friedberg begonnen. Der Konditormeister hatte im vergangenen Jahr eine Sendung im Fernsehen gesehen, in der die Notinseln vorgestellt wurden. Da er die Idee klasse fand, sprach er bei einem Empfang Landrat Klaus Metzger darauf an und der übernahm die Schirmherrschaft. (jasa)

Weitere Infos unter www.notinsel.de, per E-Mail an notinsel@lra-aic-fdb.de oder bei Landratsamt-Pressesprecher Wolfgang Müller, der das Projekt im Kreis betreut: 08251/92-282.

