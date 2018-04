16.04.2018

NouWell in Weilachmühle

Junge Generation tritt in Thalhausen auf

Die NouWell Cousines sind die junge Generation der bekannten Musikerfamilie Well. Sie treten am Samstag, 21. April, in der Weilachmühle in Thalhausen (Gemeinde Altomünster) auf. Die Auftritte der NouWell Cousins sind eine Mischung aus Volksmusik, Jazz, Balkansound, Klassik, Bühnenlust und Humor. Drei der vier jungen Künstler entstammen der Musikerfamilie Well und stehen seit Kindertagen auf der Bühne: die Geschwister Maria und Matthias Well (beide studieren Kammermusik) und Cousine Maresa Well (absolviert eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendtherapeutin). Komplettiert wird das Quartett durch Alex Maschke (komponiert Filmmusik). Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr. (AN)

Karten sind im Hofladen Weilachmühle erhältlich oder per E-Mail mit Platzreservierung über christian.tesch@mac.com.

