vor 19 Min.

Nur noch drei Corona-Patienten liegen in Kliniken an der Paar

In den Kliniken an der Paar werden derzeit nur noch drei Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl der Infizierten im Landkreis ist erneut gesunken.

Von Nicole Simüller

13 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg sind dem Gesundheitsamt derzeit noch als an Covid-19 erkrankt bekannt. Das teilte das Landratsamt am frühen Mittwochnachmittag mit. Am Montag waren es noch 15 Erkrankte gewesen. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es damit im Landkreis insgesamt 302 bekannte Neuinfektionen, davon sind 269 Erkrankte bereits wieder gesund. 20 Menschen starben, darunter 17 Bewohner des AWO-Heims in Aichach.

„Sieben-Tage-Inzidenz“ für den Landkreis liegt bei 1,5

Als enge Kontaktpersonen von Erkrankten befinden sich aktuell zwölf Menschen in Quarantäne. Drei Covid-19-Patienten werden in den Kliniken an der Paar behandelt, zwei davon werden beatmet. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100000 Einwohner liegt laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit für den Landkreis bei 1,5. Diese „Sieben-Tage-Inzidenz“ soll die Infektionen in unterschiedlichen Regionen vergleichbar machen. Steigt sie auf 50, muss es einer Einigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten zufolge „sofort ein konsequentes Beschränkungskonzept“ geben.

Neue Richtlinien für Einreisende aus dem Ausland

Nach der bayernweiten Neuregelung durch das Gesundheitsministerium muss sich ab sofort nicht mehr in eine 14-tägige Quarantäne begeben, wer aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Vereinigtem Königreich von Großbritannien und Nordirland nach Bayern einreist.

Für Personen, die nach der vorherigen Regelung (bis zum 16. Mai) nach einem Aufenthalt in einem der oben genannten Länder in Quarantäne waren, entfällt die Quarantäne aufgrund der Neuregelung. Wenn zum Beispiel jemand am 11. Mai aus Polen eingereist ist und deswegen nach der alten Regelung in Quarantäne war, konnte er sie am 16. Mai beenden. Menschen, die sich jedoch aufgrund ärztlicher Anweisung oder behördlicher Anordnung in Quarantäne befinden, müssen diese einhalten. Diese Neuregelung gilt so auch für Saisonarbeitskräfte.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen