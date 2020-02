19.02.2020

Oberbernbacher Schützen wählen Vorstand

Bei der Jahresversammlung der Oberbernbacher Schützen hat Schützenmeister Anton Heinrich Bilanz gezogen. Und Jugendleiter Stefan Goldstein berichtete von einem guten Leistungsstand der Jungschützen. Sehr gut angenommen würden das angeschaffte Laserlichtgewehr und die Laserlichtpistole. Die intensive Jugendarbeit trage Früchte, was sich an den hervorragenden Leistungen zeige, so nahm Paula Stegmayer an der deutschen Meisterschaft teil.

Auch Wahlen standen bei der Versammlung auf der Tagesordnung. Die Vereinsführung setzt sich nun wie folgt zusammen: Schützenmeister bleibt Anton Heinrich, Zweiter Schützenmeister ist Karl Beck, Kassier ist Matthias Wachinger, Schriftführer ist Martin Bayer, Zweite Schriftführerin und Damenleitern ist Theresa Beck, Sportleiter ist Richard Vogelsang, Zweiter Sportleiter und Jugendleiter ist Stefan Goldstein. Der Fähnrich des Vereins ist Martin Bayer. Wie Schriftführer Bayer im Jahresbericht hervorhob, hat sich der Verein erstmalig am Christkindlmarkt im Stadtteil beteiligt. (AZ)