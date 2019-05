vor 34 Min.

Obere Vorstadt: Kreuzung vor dem Oberen Tor ist asphaltiert

Die erste größere Asphaltierung in der Oberen Vorstadt ist abgeschlossen. Jetzt ist für Autos wieder der Weg frei von der Martinstraße in die Sudetenstraße und in die Altstadt. Die Werlbergerstraße bleibt aber gesperrt.

Von Claudia Bammer

In der Oberen Vorstadt in Aichach ist jetzt die erste große Asphaltierung abgeschlossen, wie Michael Thalhofer vom städtischen Bauamt meldet: Am Mittwoch wurde die Martinstraße inklusive der Kreuzung mit der Werlbergerstraße und der Sudetenstraße asphaltiert. Ab sofort kann der Autoverkehr wieder von der Martinstraße und der Sudetenstraße kommend durch das Obere Tor in die Altstadt fahren. Die Martinstraße bleibt – bis der südliche Gehweg an der Friedenseiche fertiggestellt ist – nur einbahnig befahrbar. Die Fahrtrichtung bleibt unverändert: vom Tandlmarkt her Richtung Sudetenstraße oder Altstadt. In der Werlbergerstraße beginnen in Kürze die Arbeiten im Fahrbahnbereich (Bauabschnitt 3). Sie bleibt daher weiter für den Durchgangsverkehr gesperrt. Fertiggestellt sind außerdem schon einige Pflasterflächen, zum Beispiel der Bereich vor dem Schützenheim, der Gehweg an der Martinstraße von der Firma Hoberg bis zur Wandelbar, Teilbereiche in der Werlbergerstraße und der Gehweg inklusive der neuen Schrägparkplätze von der Metzgerei Miller bis in den Schneitbacher Weg hinein. Weitere Informationen zum Bauablauf will das Bauamt nächste Woche geben.

