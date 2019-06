vor 20 Min.

Obere Vorstadt: Martinstraße ist ab Montag gesperrt

Die Martinstraße ist in Richtung Sudetenstraße und Oberes Tor wieder befahrbar. Gearbeitet wird noch bis etwa Ende Juni am Pflaster des südlichen Gewegs (links im Bild). Ist auch dieses fertig, ist die Straße in beide Richtungen befahrbar.

Die Arbeiten auf der Baustelle in der Oberen Vorstadt gehen gut voran. Nun kommt es aber erneut zu Behinderungen. Das müssen Verkehrsteilnehmer beachten.

In der Oberen Vorstadt geht es voran. Mittlerweile sind Teile der Baumaßnahme fertig gestellt. Michael Thalhofer ist Projektleiter bei der Stadt Aichach. Er erklärt: „Um die Maßnahme möglichst schnell abzuschließen, wird immer gleichzeitig in mehreren Bereichen gearbeitet“. Aus diesem Grund wird nun auch vorzeitig mit dem Bauabschnitt 4 begonnen, obwohl die Arbeiten in der Werlberger Straße noch im Gange sind.

Gehwege in der Martinstraße sind fertig gepflastert

In der Martinstraße sind die Gehwege fertig gepflastert, in der Werlberger Straße werden aktuell die Straße erneuert und der Gehweg stadteinwärts ausgebaut. Diese Arbeiten dauern noch bis August. Parallel dazu startet diesen Montag, 1. Juli, Bauabschnitt 4. Dabei handelt es sich um den Ausbau der Kreuzung Martinstraße/Wilhelm-Wernseher-Straße/Schlossstraße und zusätzlich um die Sanierung der Martinstraße bis zur Kreuzung Tandlmarkt/Schulstraße.

Die Baustelle beginnt in der Martinstraße auf Höhe der alten Mädchenschule und endet an der Kreuzung Martinstraße/Sudetenstraße. Im Wesentlichen wird der Kreuzungsbereich Martinstraße/Wilhelm-Wernseher-Straße erneuert. Konkret wird in der nächsten Woche bis Freitag, 5. Juli, zwischen der alten Mädchenschule und der Firma Hoberg die Asphaltschicht abgefräst. In der folgenden Woche wird dann auf der gesamten Strecke Martinstraße zwischen alter Mädchenschule und Sudetenstraße die Feinschicht aufgebracht.

Für den Durchgangsverkehr gesperrt

Für die Bauarbeiten wird die Martinstraße ab Montag, 1. Juli, für den Durchgangsverkehr gesperrt. In der ersten Phase können Anlieger hier noch eingeschränkt fahren, beim Aufbringen der Asphaltfeinschicht muss die Straße dann für zwei Tage komplett gesperrt werden. Betroffen davon sind auch die Abzweigungen in die Schlossstraße und in der Wilhelm-Wernseher-Straße. Die Werlberger Straße ist weiterhin gesperrt. Die Sudetenstraße, die Augsburger Straße und die Münchener sind in beide Richtungen frei befahrbar.

Der überörtliche Verkehr und Lastwagen werden über die Franz-Beck-Straße, die Bahnhofstraße und die Donauwörther Straße umgeleitet. Ortskundige Autofahrer können alternativ über die Schulstraße und den Plattenberg zur Münchener Straße gelangen und umgekehrt.

Geschäfte bleiben geöffnet

Alle Einzelhandelsgeschäfte bleiben während der gesamten Baumaßnahme erreichbar und der Verkauf geht weiter. Während des Aufbringens der Feinschicht ist für zwei Tage mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Zeitweise kann die Zufahrt zu den Grundstücken nicht möglich sein.

Der Bauabschnitt 4 soll innerhalb von zwei Wochen umgesetzt werden, voraussichtlich spätestens Mitte August ist auch Bauabschnitt 3 abgeschlossen. Damit ist der gesamte nördliche Bereich der Baumaßnahme fertig gestellt. Im Herbst steht dann noch die Erneuerung der Münchener Straße zwischen Oskar-von-Miller-Straße und Augsburger Straße an und die der Augsburger Straße bis zum Kreisverkehr am Milchwerk.

Inzwischen lässt sich erahnen, wie die Obere Vorstadt nach Abschluss der Baumaßnahme aussehen wird. Die Gehwege werden mit Naturstein gepflastert, im Herbst neue Bäume gepflanzt und Sitzbänke aufgestellt. All das soll zu einer Aufwertung beitragen. Wer sich über die Pläne informierten möchte, kann das an einer der fünf Baustellen-Stelen tun. Zu sehen sind Visualisierungen, wie es in der Oberen Vorstadt künftig aussehen soll. Die Umgestaltung wird im Rahmen der Städtebauförderung von der Regierung von Schwaben gefördert.

Areal zwischen Oberem Tor und Milchwerkgelände im Fokus

Bei dem Projekt „Obere Vorstadt“ wird das Areal zwischen dem Oberen Tor und dem Milchwerkgelände aufgewertet. Großer Wert wird auf höhere Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit gelegt. Die Pläne sind auch im Stadtbauamt einzusehen. Sie stammen vom Architekturbüro Lohrer Hochrein, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH, in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur-Büro Mayr aus Untergriesbach. Vorhabensträger sind die Stadt Aichach und das Staatliche Bauamt Augsburg.

Im Internet können sich die Bürger unter www.aichach.de/Obere Vorstadt laufend über die einzelnen Bauabschnitte informieren. Für Rückfragen steht Michael Thalhofer vom Bauamt unter Telefon 08251/902-87 zur Verfügung. (AN)

