Auto prallt gegen Moped: 50-Jährige wird verletzt

Eine 40-jährige Frau übersieht am Obergriesbacher Bahnhof eine Mopedfahrerin. Die 50-Jährige stürzt nach dem Zusammenstoß auf die Straße.

Einer 40-jährigen Autofahrerin ist am Dienstagmorgen ein Vorfahrtfehler unterlaufen. Deshalb kam es am Obergriesbacher Bahnhof zu einem Unfall, in den eine 50-jährige Mopedfahrerin verwickelt wurde.

Autofahrerin fährt vom Bahnhofsparkplatz auf die Straße

Wie die Polizei mitteilt, wollte die 40-Jährige gegen 6.30 Uhr vom Bahnhofsparkplatz auf die Straße "Am Bahnhof" ausfahren. Dabei übersah sie die von links kommende und in Richtung Sulzbach fahrende Mopedfahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei stürzte die 50-Jährige und zog sich neben verschiedenen Prellungen auch einen Schlüsselbeinbruch zu. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins Aichacher Krankenhaus.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen hohen dreistelligen Bereich. (jca)

Das könnte Sie auch interessieren: