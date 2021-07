Obergriesbach

vor 50 Min.

Bürger können jetzt die Pläne für den Schlossberg in Obergriesbach einsehen

So sieht der Blick von oben auf die Gemeinde Obergriesbach aus. Das Luftbild unseres Mitarbeiters Erich Echter zeigt den Ort mit seiner Kirche und dem Schlossberg.

Plus Nach kleineren Anpassungen gehen die Pläne für die Bebauung des Schlossbergs in Obergriesbach nun in die öffentliche Beteiligung. Auch die Bürger könnten eine Stellungnahme abgeben.

Von Stefanie Brand

Mit ein paar kleinen Änderungen im Plan- und Textteil beschlossen die Obergriesbacher Gemeinderäte am Dienstagabend einstimmig, den Bebauungsplan "Schlossberg" in die öffentliche Beteiligung zu geben. Nun können Ämter, Träger öffentlicher Belange und Bürger das Plan- und Schriftwerk einsehen und ihre Stellungnahme dazu abgeben. Im September werden dann die eingegangenen Änderungswünsche besprochen. Die Änderungswünsche, die in der Sitzung Ende April vorgebracht wurden, hat Stadtplaner und Landschaftsarchitekt Hans Brugger entsprechend eingearbeitet.

