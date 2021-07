Das ist neu bei Obergriesbachs Jugendförderung

Plus Der Gemeinderat beschließt neue Richtlinien für die Jugendförderung der Vereine. Sie gelten bereits ab diesem Jahr. Zudem ist eine Vereinssprechstunde in Planung.

Wann erhält ein Verein eine Jugendförderung für seine Mitglieder? Diese Frage stellten sich die Obergriesbacher Räte regelmäßig im Rat. Nun soll die neue Richtlinie zur Jugendförderung der Vereine für einfachere Wege und mehr Klarheit sorgen.