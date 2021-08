Obergriesbach

vor 18 Min.

Für Verkehrssünder in Obergriesbach brechen schlechte Zeiten an

Wer in Obergriesbach künftig falsch parkt oder zu schnell fährt, muss mit einer Strafe rechnen.

Plus In Obergriesbach und Zahling sollen Verkehrsverstöße nach dem Willen des Gemeinderats künftig geahndet werden. Die Bürger sollen aber nicht schikaniert werden.

Von Johann Eibl

Wer in der Gemeinde Obergriesbach lebt, der ist gut beraten, wenn er künftig die Verkehrsregeln genau beachtet. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag kam jedenfalls klar zum Ausdruck, dass Verstöße gegen das Tempolimit und gegen das Parkverbot nicht mehr ungesühnt bleiben sollen. "Parken auf Gehwegen ist nicht erlaubt", betonte Bürgermeister Jürgen Hörmann. Wo die "Sünder" sitzen, das ist ihm klar: "Es trifft zu 99 Prozent unsere eigenen Leute. Die soll es dann auch treffen." Johann Willer sprach von einer "Verkehrserziehung für Erwachsene".

