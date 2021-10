Fußball-Tipp: Nodlbichler setzt auf FC Bayern München

Plus Obergriesbachs Abteilungsleiter Michael Nodlbichler hofft im Spitzenspiel der A-Klasse Ost auf einen Sieg gegen die DJK Stotzard. Was er dem FC Augsburg zutraut.

Michael Nodlbichler ist spielender Abteilungsleiter des A-Klassisten SV Obergriesbach. Der Bayern-Fan glaubt nicht daran, dass eine andere Mannschaft dem Rekordmeister in dieser Saison gefährlich werden wird. Dem FC Augsburg prophezeit der 30-Jährige eine ganz schwierige Saison.