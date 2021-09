Junge Motorradfahrerin stirbt eine Woche nach Unfall bei Obergriesbach

Eine 20-Jährige hat sich am 25. August bei Obergriesbach mit ihrem Motorrad überschlagen und lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Jetzt kam die traurige Nachricht.

Eine gute Woche nach ihrem Unfall ist eine 20-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg am Donnerstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilt die Aichacher Polizei mit.

Motorradunfall bei Obergriesbach: Fahrerin stirbt

Der Unfall hatte sich am 25. August bei Obergriesbach ereignet. Die junge Frau war in der Mittagszeit mit ihrem Motorrad in Richtung Taiting gefahren. Unmittelbar nach der Einmündung "Am Weiher" war sie mit ihrem Motorrad aus ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen.

Die Frau zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg gebracht. Doch am Ende konnten ihr die Ärzte nicht mehr helfen. Am Donnerstag starb die junge Frau.