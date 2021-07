Pläne für Tiny-Haus-Siedlung in Obergriesbach scheitern im Gemeinderat

Plus Daniela Asam träumt von einem Tiny-Haus in Obergriesbach. Der Gemeinderat sieht keinen Bedarf für eine solche Siedlung. Die 30-Jährige gibt nicht auf.

Daniela Asams Traum von einem Tiny-Haus in Obergriesbach ist ausgeträumt. Die Mehrheit des Gemeinderates hat sich gegen eine Siedlung mit Mini-Häusern ausgesprochen. Das teilte Bürgermeister Jürgen Hörmann in der jüngsten Sitzung mit. Die Antragstellerin ist enttäuscht.