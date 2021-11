Obergriesbach-Zahling

In Zahling wird ein dörfliches Wohngebiet geschaffen

Auf dieser grünen Wiese, südlich der Bebauung an der Strassmair Allee in Zahling, entsteht ein kleines Baugebiet.

Plus Um den Bestand eines landwirtschaftlichen Betriebes zu sichern, wird ein neuer Bebauungsplan nicht als "Wohngebiet" deklariert. Wie viele Bauplätze es werden.

Von Stefanie Brand

Zahling bekommt ein neues kleines Baugebiet. Das beschloss der Obergriesbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig. Damit es keine Konflikte mit landwirtschaftlichem Betrieb in diesem Bereich gibt, hat sich der Planer etwas einfallen lassen.

