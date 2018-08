09.08.2018

Obergriesbach braucht Bahnschranken

Weil in Obergriesbach ein Bahnübergang nicht beschrankt ist, kommt es immer wieder zu Verspätungen. Das muss ein Ende haben.

Von Carmen Jung

Oberflächlich mutet es an wie eine Lappalie. Gleich nach dem Bahnhof Obergriesbach muss der Zug nach Aichach wegen eines unbeschrankten Bahnübergangs wieder abbremsen. Was soll’s? Das passiert dem Autofahrer sogar auf der Autobahn alle Naselang.

Wer genauer hinsieht, kann nachvollziehen, warum sich regelmäßige Bahnfahrer wie Winfried Karg über das Bremsmanöver ärgern. Denn die Folge sind Verspätungen, auch in der Gegenrichtung. So geraten Anschlüsse in Gefahr. Das muss nicht sein. Oder?

Richtig ist: Das Eisenbahn-Bundesamt hat das Bremsmanöver angeordnet, weil das Warnsignal an diesem Übergang lange leuchtet. Deshalb wird befürchtet, dass Wartende die Schienen trotz des Warnsignals überqueren. Es ist gut, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Die Frage ist nur: Gibt es keine bessere Lösung? Denn auch wenn ein Zug langsam fährt, bleibt ein Risiko.

Die Bayerische Regiobahn forderte jüngst in unserer Zeitung Schranken für jeden Bahnübergang, weil es immer wieder zu gefährlichen Situationen komme. In Obergriesbach ist bislang alles gut gegangen. Damit das auch so bleibt: Schranken installieren!

