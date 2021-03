12:00 Uhr

Obergriesbach lehnt Bauantrag für "Schandfleck" ab

Plus Das geplante Wohn- und Geschäftshaus am Obergriesbacher Bahnhof sorgt für lange Diskussionen. Warum Gemeinderäte sauer auf die Grundstücksbesitzer sind.

Von Stefanie Brand

Für reichlich Gesprächsstoff sorgte im Obergriesbacher Gemeinderat abermals das Grundstück, das im Ort als „Schandfleck“ am Bahnhof bezeichnet wird. Was die Räte nun bereits seit Monaten beschäftigt – der Um- und Ausbau eines bestehenden Stadels zum Wohn- und Geschäftsgebäude – lag nun am Dienstag in Form eines Bauantrags vor.

Nadine Bromberger von der Verwaltungsgemeinschaft Dasing erläuterte drei Punkte, die zur Diskussion standen. So wurden zwei Bäume gefällt, die erhalten hätten werden müssen. Erst nachträglich wurde ein Gutachten vorgelegt, das bestätigen sollte, dass die Bäume nicht zu erhalten waren. Gemeinderat Simon Achter zufolge seien die Bäume nicht etwa mutmaßlich beschädigt worden, sondern seien krank gewesen. Die Grundstücksbesitzer erklärten sich bereit, für jeden gefällten Baum zwei Ersatzbäume zu pflanzen.

Freiflächenplan gefällt der Naturschutzbehörde nicht

Darüber hinaus haben die Grundstückseigentümer in die festgesetzte Grünfläche eingegriffen. Parkplätze und eine Stützmauer wurden errichtet. Eigentlich hätten die Eigentümer dafür eine Befreiung gebraucht. Nun sei als Ausgleich eine Ersatzbepflanzung nötig. Wie diese aussehen soll, sollten die Grundstücksbesitzer in einem Freiflächenplan aufzeigen. Doch die Idee, die Freifläche zwischen dem Bestandsgebäude und dem noch freien Baufenster zu platzieren, stieß bei der Unteren Naturschutzbehörde auf wenig Gegenliebe. Hans Greppmeier verwies auf die Behörde und zitierte, dass der Plan nicht passe und die Standorte der Bäume nicht in Ordnung seien.

Darüber hinaus überschreitet der Baukörper – der aus dem Bestandsgebäude und einem Anbau besteht – die Grundflächenzahl um 16 Prozent. Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat zugestimmt, dass die Grundfläche auf 340 Quadratmeter erhöht werden könne, was eine Überschreitung von zehn Prozent bedeutet hätte. Doch diese Befreiung reicht den Grundstückseignern nicht. Sie argumentierten, dass eine Auslagerung der Technik- und Sozialräume nötig sei, um den Bestand zu erhalten. Der Anbau sei auch nötig, um die Wohnungen zu erschließen und den Brandschutzvorgaben Rechnung zu tragen. Ohne diese erneute Befreiung würde sich die Raumbreite auf 1,50 Meter reduzieren, womit kaum eine Nutzung möglich wäre.

Im Gemeinderat herrscht Unmut über die Vorgehensweise

Doch auch wenn die Grundstückseigner auf Nadine Bromberger „sehr kompromissbereit“ wirkten, war der Unmut im Gremium groß. Greppmeier kündigte an, gegen die Befreiungen zu stimmen, obgleich er die künftige Nutzung für gut hält. Ihm gefalle die Vorgehensweise nicht. Sie folge dem Muster, dass erst Fakten geschaffen werden und dann eine Planung folge. Er erklärte, der Gemeinderat lasse nicht mit sich „Bobfahren“. Auch Johannes Asam störte, dass die Antragsteller immer das Maximum fordern, obwohl der Gemeinderat kompromissbereit gewesen sei. Stefan Asam vertrat die Meinung, der Käufer habe bei der Vertragsunterzeichnung die Pläne gekannt. Von sieben Anträgen wurde einer zurückgezogen, fünf habe das Gremium genehmigt. Auch ihn störe die Art, immer das Maximum zu fordern. Stefan Asam fürchtete, einen Präzedenzfall zu schaffen.

Es gibt auch Gemeinderäte, die für das Projekt am Bahnhof sind

Daniel Schulz sprach sich hingegen für die Pläne aus: „Wichtig ist: Der Schandfleck kommt weg.“ Ob dabei der Baum rechts oder links stehe, sei ihm egal. Die Aktion mit den Bäumen sei unglücklich gewesen, jedoch müsste dann für jeden Baum, der auf einem Privatgrundstück gefällt wird, auch ein Antrag gestellt werden. Schulz betonte nachdrücklich, dass das Gremium für alle da sei und dass ihm mit Blick auf die „Eigenbedarfslastigkeit“ im Gremium bald die „Hutschnur platze“. Auch Peter Liebl erklärte: „Die schaffen da etwas Schönes.“ Zudem fragte er in die Runde, ob es dem Gremium um die Bäume oder um das Vorgehen gehe. Der Gemeinderat forderte seine Ratskollegen dazu auf, zu überlegen, wie es wäre, wenn sie selbst bauen würden. Doch die Gegenstimmen waren am Ende in der Überzahl – der Grundstückseigentümer muss die Pläne noch einmal nachjustieren.

