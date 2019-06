vor 58 Min.

Obergriesbach schafft Platz für Artenvielfalt

Gremium befasst sich mit den Möglichkeiten einer artgerechten Nutzung von Grünflächen. Ein „grüner runder Tisch“ soll den Bestand in der Kommune erfassen.

Von Stefanie Brand

In puncto Grünflächenpflege könnte sich in der Gemeinde Obergriesbach in Zukunft einiges ändern. Zumindest bahnte der Antrag von Gemeinderat Manfred Kern den Weg dafür, sich über die Grünflächen in der Gemeinde und deren artengerechtere Nutzung Gedanken zu machen.

Diesem Antrag stimmten die Gemeinderäte ebenso einstimmig zu wie der Idee, ein Gremium zu bilden, das Gerhard Kinzel bei der Diskussion im Vorfeld als „grünen runden Tisch“ bezeichnet hat.

An diesem Tisch sollen Experten vom Landschaftspflegeverband, von der Gemeinde, vom Obst- und Gartenbauverein ebenso Platz finden wie Bürger. Letztere erhielten ihren Platz durch die Fürsprache von Hans Greppmeier, der dafür plädierte, die Bürger mitzunehmen, auch um zu erklären, dass sich bei der Grünflächenpflege in der Gemeinde einiges ändern könnte.

Welches Grundstück könnte wie genutzt werden?

Thema in diesem Gremium sollen dann nicht nur die möglichen Flächen sein, die künftig anders genutzt werden sollten, so Kern, sondern auch alle Anregungen, die bereits bei der Gemeinderatsitzung am Dienstagabend auf den Tisch gekommen waren. Kern plädierte für die Erstellung von sogenannten Pflegeklassen, um zu prüfen und zu klären, welche Art der Nutzung zu welchen Grundstücken passt. Er wünschte sich, dass „die Gemeinde ein Zeichen setzt“ – und zwar im Sinne des Artenschutzes. Kern betonte, dass „Strukturen“ geschaffen werden müssen, anstatt nach dem Motto „tabula rasa“ alles abzumähen.

Auch Bürgermeister Josef Schwegler war nicht unvorbereitet in die Sitzung gegangen. Er brachte eine Liste an möglichen Grünflächen mit, die nach dem Dafürhalten des Landschaftspflegeverbands geeignet sein könnten, weil sie eine gewisse Mindestgröße aufweisen.

Erste Bemühungen in die Richtung gebe es bereits, beispielsweise am Bahnübergang und entlang der Streuobstwiesen. Am Sickerbecken und an der Stefanstraße sieht Schwegler weiteres Potenzial. Hans Willer brachte den Griesbach in die Diskussion ein. Kern verwies auf Blühstreifen in Zahling, am Wasserturm und am Friedhof.

Mähen statt Mulchen

Markus Weber stellte den Antrag, dass die Grünflächen im Gemeindegebiet nicht mehr gemulcht werden, sondern gemäht und abgetragen werden sollen. Zudem sprach er sich nachdrücklich dafür aus, dass diese Aufgabe nicht ausschließlich in die Hände des Landschaftspflegeverbands gehöre.

Willer wünscht sich, die Idee möge wachsen, langsam, aber stetig. Und auch Berthold Schmitt unterstrich die Forderung, dass nach einer ersten Bestandsaufnahme Maßnahmen und Ideen entwickelt werden sollten, wie die Grünflächenpflege in der Gemeinde neu gedacht werden könne.

