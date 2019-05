16.05.2019

Obergriesbach soll Dorfweiher kaufen

Im Gemeinderat liegt ein Antrag der Amphibienschützer mit 150 Unterschriften vor. Bürgermeister Schwegler will nochmals das Gespräch mit den Eigentümern suchen.

Von Stefanie Brand

Jetzt ist es amtlich: Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte Obergriesbachs, dass die Gemeinde nun erneut Kontakt zum Besitzer des Obergriesbacher Weihers suchen soll. Auf den Tisch kam das Thema im Gemeinderat, da Gustav Herzog von der Gruppe der Amphibienschützer von Obergriesbach (der einst eine Unterschriftenaktion im Ort startete, um die Gemeinde dazu zu bewegen, den Weiher zu kaufen) nun eben diese Liste samt einem entsprechenden Antrag vorgelegt hat. Mit 150 Unterschriften wollte Herzog die Gemeinde dazu bewegen, aktiv zu werden, um den Weiher zum gemeindlichen Besitz zu machen.

Rückblick: Die Amphibienschützer, die im März Unterschriften sammelten (wir berichteten), wollen zweierlei. Zum einen wünschen sie sich, dass der Obergriesbacher Weiher nicht nur zur Laichzeit der Amphibien Wasser führen soll. Zum anderen ging es auch um das Ortsbild, das – mit Blick auf den damals noch abgelassenen Weiher und den Schlamm dort – nicht gerade attraktiv sei.

Der Bürgermeister signalisiert Verhandlungsbereitschaft

Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler signalisierte nun Verhandlungsbereitschaft: „Seitens der Gemeinde besteht nach wie vor Interesse am Erwerb des Weihers.“ Im Jahr 2016 war das bereits einmal gescheitert. Damals hatte der Eigentümer, während der Gemeinderat noch die Vor- und Nachteile sowie die Folgekosten eines Kaufes abwog, sein Angebot zurückgezogen. Schwegler erklärte sich nun bereit, noch einmal das Gespräch zu suchen.

Eben das hat allerdings Hans Willer bereits in die Tat umgesetzt. Der Gemeinderat erklärte, dass er ein „gutes Gespräch“ mit der Tochter und der Frau des Eigentümers gehabt habe, es um die Verkaufsabsichten aber eher schlecht bestellt sei. Da er dies gemerkt habe, habe Willer ein Pachtverhältnis vorgeschlagen und vorgebracht, wie wichtig es sei, dass der Weiher ganzjährig Wasser führe. „Sie rühren sich wieder, wenn sie sich dazu besprochen haben“, erklärte Willer.

Eine Lösung für den "öffentlichen Schandfleck" soll gefunden werden

Markus Weber warf nun die Idee in den Raum, die Eigentümer einzuladen, um in „entspannter Umgebung“ miteinander zu sprechen. Schwegler sprach sich gegen Grundstücksverhandlungen in der großen Runde und in der Öffentlichkeit aus. Tassilo Drobek erklärte, dass es sich beim Treffen nicht um ein „Verhandlungsgespräch“ handeln würde, sondern um ein „klärendes Gespräch“, um eine Lösung für den „öffentlichen Schandfleck“ zu finden, der laut Drobeks Schätzung ein Ärgernis für 90 Prozent der Obergriesbacher Bürger sei.

Willer sprach sich dafür aus, zu dem Gespräch nicht nur die Eigentümer zu fragen, sondern auch die Stellungnahme von Initiator Herzog in diesem Zusammenhang zu hören. Willer: „Er weiß mehr als wir alle.“ Zudem betonte der Gemeinderat nachdrücklich, dass ein „ruhiges, vernünftiges Gespräch“ geführt werden müsse, um voranzukommen. Hans Greppmeier gab sich taktisch: Er plädierte für ein Gespräch im kleinen Kreis und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Peter Liebl schlug vor, dass Willer und Herzog an diesem Gespräch teilnehmen sollten. Im öffentlichen Teil der Sitzung fiel dazu keine Entscheidung. Im nicht öffentlichen Teil wurde entschieden, dass die offiziellen Gemeindevertreter das Gespräch mit dem Eigentümer des Weihers suchen sollen: Bürgermeister Schwegler und Daniel Schulz in seiner Funktion als Zweiter Bürgermeister werden sich nun um die Kontaktaufnahme bemühen. Das erklärte Schwegler auf Rückfrage. Sollte es im Zuge des Gesprächs zu weiteren Detailplanungen kommen, könne Herzog eingebunden werden.

