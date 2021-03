09:00 Uhr

Obergriesbach verabschiedet einen Mammut-Haushalt

Plus Nach der Vorberatung im Februar geht die Verabschiedung des neuen Obergriesbacher Haushalts recht schnell. Diesmal ist eine Kreditaufnahme nötig.

Von Stefanie Brand

Bereits im Februar haben sich die Obergriesbacher Gemeinderäte ausführlich mit den Finanzen der Gemeinde befasst. Deshalb ging die Verabschiedung eines Mammut-Haushalts am Dienstag recht schnell. Zur Finanzierung der Vorhaben sind neue Schulden nötig.

Obergriesbach braucht voraussichtlich einen Kredit über eine Million

Christine Treffler, die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, nahm an der Gemeinderatssitzung teil, um jeden Kostenpunkt zu besprechen. Einstimmig verabschiedeten die Räte einen Verwaltungshaushalt, der mit 4,3 Millionen Euro schließt, und einen Vermögenshaushalt, der 5,4 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben beträgt. Um in alle Projekte investieren zu können, die geplant sind, wird die Gemeinde voraussichtlich einen Kredit in Höhe von einer Million Euro aufnehmen.

Die wichtigsten Zahlen aus dem Obergriesbacher Haushalt

Verwaltungshaushalt 4,3 Millionen Euro (Vorjahr: 4,1 Millionen Euro)

4,3 Millionen Euro (Vorjahr: 4,1 Millionen Euro) Vermögenshaushalt 5,445 Mio. Euro (3,7 Millionen Euro)

5,445 Mio. Euro (3,7 Millionen Euro) Zuführung an den Vermögenshaushalt 95.000 Euro (215.000 Euro)

95.000 Euro (215.000 Euro) Rücklagen Voraussichtlicher Rücklagenstand Ende 2021: 347.000 Euro (2,9 Millionen Euro)

Voraussichtlicher Rücklagenstand Ende 2021: 347.000 Euro (2,9 Millionen Euro) Kredit 1.000.000 Euro (Vorjahr keine Kreditaufnahme )

1.000.000 Euro (Vorjahr keine ) Schulden Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2021: 3 Millionen Euro (3,787 Millionen Euro), das sind pro Bürger 1.929 Euro (1.528 Euro).

Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2021: 3 Millionen Euro (3,787 Millionen Euro), das sind pro Bürger 1.929 Euro (1.528 Euro). Wichtigste Einnahmen Einkommensteuer: 1,45 Millionen Euro (1,49 Millionen Euro), Gewerbesteuer: 510.000 Euro (600.000 Euro), Grundsteuer B: 156.000 (156.000 Euro), Schlüsselzuweisungen: 305.000 Euro (229.000 Euro), Einkommensteuerersatz: 103.000 Euro (108.000 Euro), Umsatzsteuer: 65.000 Euro (49.000 Euro), Grundsteuer A: 18.000 Euro (18.000 Euro), Hundesteuer: 5000 Euro (5.000 Euro), Verkauf der Bauplätze Am Bahnhof: 1,383 Mio. Euro

Einkommensteuer: 1,45 Millionen Euro (1,49 Millionen Euro), Gewerbesteuer: 510.000 Euro (600.000 Euro), Grundsteuer B: 156.000 (156.000 Euro), Schlüsselzuweisungen: 305.000 Euro (229.000 Euro), Einkommensteuerersatz: 103.000 Euro (108.000 Euro), Umsatzsteuer: 65.000 Euro (49.000 Euro), Grundsteuer A: 18.000 Euro (18.000 Euro), Hundesteuer: 5000 Euro (5.000 Euro), Verkauf der Bauplätze Am Bahnhof: 1,383 Mio. Euro Wichtigste Ausgaben Kreisumlage: 1,057 Mio. Euro (1,112 Mio. Euro), VG-Umlage: 239.000 Euro (200.000 Euro), Gewerbesteuerumlage: 60.000 Euro (60.000 Euro), Schulverband Griesbeckerzell: 135.000 Euro (122.000 Euro).

Kreisumlage: 1,057 Mio. Euro (1,112 Mio. Euro), VG-Umlage: 239.000 Euro (200.000 Euro), Gewerbesteuerumlage: 60.000 Euro (60.000 Euro), Schulverband Griesbeckerzell: 135.000 Euro (122.000 Euro). Größte Investitionen Erweiterung der Kindertagesstätte: 1,3 Mio. Euro, Buchen-/Eichen-/Tannenweg (Schlussrechnungen Kanal, Wasserleitung, Teerdecke): 1 Mio. Euro, Brunnenstraße/Zellerstraße (Kanal, Wasserleitung, Teerdecke): 1,09 Mio. Euro, Erschließung Baugebiet Zahling: 685.000, Investitionskostenbeteiligung Kläranlage Aichach : 90.000 Euro, Investitionskostenbeteiligung am Bau der Wasserbereitungsanlage Magnusgruppe: 300.000 Euro

Obergriesbach bezieht in Zukunft Öko-Strom

Bei der Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung in den Jahren 2023 bis 2025 schlug der Obergriesbacher Gemeinderat erstmals einen "neuen" Weg ein. Hörmann erklärte, dass die Gemeinde bis dato mit "Normalstrom" versorgt würde. Nur vier Räte stimmten dafür, dass dies auch in Zukunft so bleiben sollte. Johannes Asam hatte dafür plädiert, den Nachhaltigkeitsaspekt nicht ganz außer Acht zu lassen und den Ökologieaspekt zu berücksichtigen – im besten Fall mit einer Entscheidung für eine Ökostrom-Ausschreibung. Mit einer 10:2-Mehrheit sprach sich das Gremium für Ökostrom ohne Neuanlagenquote aus. Damit können die Kosten pro Kilowattstunde um bis zu 0,5 Cent steigen. Das macht mit Blick auf den Stromverbrauch von circa 310.000 Kilowattstunden (im Jahr 2019) Kosten in Höhe von 1.550 Euro jährlich aus.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen