vor 18 Min.

Obergriesbach will über fünf Millionen Euro investieren

Plus Großprojekte wie die Kindertagesstätte, die Baugebiete sowie Wasser, Abwasser und Straßenbau sorgen für einen immer größeren Schuldenstand in der Gemeinde Obergriesbach.

Von Stefanie Brand

Welche Pläne möchte die Gemeinde Obergriesbach in diesem Jahr und den Folgejahren umsetzen und was soll das kosten? Antworten auf diese Fragen erhielten die Gemeinderäte sowie die Bürger, die am Dienstagabend als Gast an der Gemeinderatssitzung teilnahmen, von Christine Treffler, der Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Dasing. Bereits im Vorfeld stellte Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann klar: "Beschlossen wird heute nichts.“ Doch auch Rückfragen zur Haushaltsvorberatung gab es nur wenige.

Mit Blick auf die hohen Beträge, die die Kämmerin nannte, wurde schnell klar: Obergriesbach hat heuer und in den kommenden Jahren einiges an Investitionen geplant. In Summe rechnet die Kämmerin mit Gesamtausgaben von 5,2 Millionen Euro. Da diesen Ausgaben nur 1,6 Millionen an Einnahmen gegenüberstehen, werden heuer voraussichtlich 2,58 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen. Das weitere Defizit wird über Kreditaufnahmen in diesem Jahr und in den nächsten Jahren gedeckt. Heuer ist darüber ein Fehlbetrag von einer Million Euro zu stemmen, im Jahr 2022 fehlen 2,3 Millionen Euro in der Kasse. Damit steigt auch der Schuldenstand der Gemeinde von rund 3,8 Millionen Euro Ende 2021 auf 5,8 Millionen Euro zum Ende des Jahres 2022.

Höhere Kosten bei der Kindertagesstätte

Diese Projekte kosten in 2021 und den Folgejahren das meiste Geld:

Kindertagesstätte 1,3 Millionen Euro soll die Erweiterung der Kindertagesstätte kosten. Um etwa 30 Prozent seien die Kosten gestiegen, erklärte die Kämmerin. Ursprünglich kalkulierten die Ingenieure Kosten in Höhe von einer Million. Für die Sanierung des alten Schulgebäudes beziehungsweise der Gemeindekanzlei wurden vorsorglich 200.000 Euro im Jahr 2021 und 440.000 Euro im Jahr 2022 eingeplant. Hörmann erklärte, dass es sich hierbei nicht um eine Komplettsanierung handeln soll, sondern darum, Mittel zur Verfügung zu haben für Sanierungsmaßnahmen, die im Zuge der Erweiterung der Kindertagesstätte am Bestandsgebäude nötig werden.

Weiteres Baugebiet in Zahling

Baugebiete Für das Baugebiet "Am Bahnhof“ stehen heuer noch Restkosten in Höhe von 15.000 Euro an. Weitere 209.000 Euro werden in den Jahren 2022 und 2023 anfallen für die Erschließung mit Verkehrsanlagen. Dafür könnte der Verkauf der Bauplätze in 2021 und 2022 in Summe rund 1,85 Millionen Euro in die Gemeindekasse spülen.

Damit an der Aichacher Straße in Zahling ein weiteres Baugebiet entstehen kann, muss die Gemeinde laut Schätzungen des Ingenieurbüros 1,37 Millionen Euro investieren. Diese Kosten werden voraussichtlich in 2021 und 2022 auf die Gemeinde zukommen. Die Frage von Johannes Asam nach den Grundstückspreisen in Zahling konnte noch nicht geklärt werden, da es sich bei den vorliegenden Haushaltsansätzen um Schätzungen des Ingenieurbüros handle.

Wasser, Abwasser und Straßenbau Für die Sanierung und Erneuerung von Wasserleitungen, Abwasserleitungen und Verkehrsanlagen im Bereich des Buchen-, Eichen- und Tannenwegs in Obergriesbach wurden in der Vergangenheit Gesamtkosten in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro veranschlagt. Knapp 1,5 Millionen Euro wurden bereits ausgegeben. Gut 1,1 Millionen Euro werden heuer noch abgerechnet.

Ähnliche Arbeiten in der Brunnen- und der Zeller Straße in Zahling stehen heuer und im Jahr 2022 an. Hier sollen ebenfalls für Gesamtkosten in Höhe von 2,57 Millionen Euro Wasserleitungen, Kanäle und Verkehrsanlagen saniert werden.

Im Untergrund verschwindet viel Geld: In Zahling wird die Kanalisation saniert. Bild: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Eine weitere Kanalsanierung in Zahling (in der Strassmair-Allee und der Straße Im Thal) wird auf 700.000 Euro geschätzt und soll in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt werden. Darüber hinaus investiert die Gemeinde 65.000 Euro in den Kanal, die Kanaldeckelsanierung und die Abflussdrosselungen mit Regenrückhaltung. Darüber hinaus muss sich die Gemeinde an den Sanierungskosten der Aichacher Kläranlage sowie an den Investitionen der Magnusgruppe beteiligen.

Auch die Kosten im Verwaltungshaushalt steigen

Personalkosten Um 35.000 Euro steigen die Personalkosten im Bauhof. Um 126.000 Euro gestiegen sind auch die Personalkosten im Kindergarten. Dies ist mitunter auch auf die neue Gruppe zurückzuführen. Hans Greppmeier zeigte anhand der Haushaltsansätze auf, wie viel Geld die Gemeinde in die Kinderbetreuung investiert: So kostet ein Kindergartenkind jährlich über 4000 Euro, ein Grundschulkind im Schulverband Griesbeckerzell-Obergriesbach 1800 Euro, ein Mittelschüler in Dasing knapp 3000 Euro.

Einnahmen Auf der anderen Seite reduzieren sich die Einnahmen beispielsweise um die Pachteinnahmen im Gemeinschaftshaus. Mit einem Leerstand von etwa vier Monaten sowie weiteren coronabedingten Einbußen könnte das Defizit von 25.000 auf 46.000 Euro steigen. Die Erhöhung der Abwassergebühr könnte heuer 50.000 Euro mehr in die Gemeindekasse spülen als im Jahr 2020. Bei den Wassergebühren macht die Anpassung der Gebühren etwa 20.000 Euro mehr aus als im Vorjahr.

Die Erhöhung der Abwassergebühren in Obergriesbach macht sich positiv in der Gemeindekasse bemerkbar. Bild: Oliver Berg, dpa (Symbolfoto)

Weitere Einnahmen Grundsteuer A: 18.000 Euro, Grundsteuer B: 156.000 Euro, Gewerbesteuer: 510.000 Euro (2020: 600.000 Euro), Einkommensteuer (Gemeinde): 1,45 Mio. Euro (2020: 1,49 Mio. Euro), Umsatzsteuer: 65.000 Euro (2020: 49.000 Euro), Schlüsselzuweisung: 305.000 Euro (2020: 229.000 Euro), Grunderwerbssteuer: 50.000 Euro (2020: 10.000 Euro), Einkommensteuer (Land): 103.000 Euro (2020: 108.000 Euro).

Weitere Ausgaben Gewerbesteuerumlage: 60.000 Euro, Kreisumlage: 1,08 Mio. Euro (2020: 1,12 Mio. Euro), VG-Umlage: 239.000 Euro (2020: 200.000 Euro).

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen