vor 4 Min.

Obergriesbacher singen für Kinder in Moshi

Für das Rehabilitationszentrum von Kaplan Apollinaris Ngao in Tansania bieten mehrere Chöre und Gäste aus Augsburg in der Kirche St. Stephan ein Programm von Klassik bis Pop. Sie ernten großen Applaus

Von Christina Thurner-Toetz

„Verleih uns Frieden gnädiglich“ – so lautete das Motto des Benefizkonzerts in der Pfarrkirche St. Stephan in Obergriesbach. Bereits zum dritten Mal organisierte die Pfarrei, allen voran Wolfgang Wirsching, dieses Konzert, um das Projekt von Kaplan Apollinaris Ngao finanziell zu unterstützen.

In Tansania, genauer in Moshi, im Schatten des Kilimandscharo entsteht ein Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder und Jugendliche. Tatkräftig unterstützt wird dieses Projekt von den beiden ehemaligen Bauunternehmern Franz Gerbl und Vitus Lenz mit seiner Ehefrau Waltraud. Im Frühling besuchten die drei wieder Afrika und brachten einen Container voller Maschinen und vor allem neuer Schalung zur Baustelle. Allein der Transport eines solchen Containers um die halbe Welt war ein nicht zu unterschätzendes organisatorisches wie bürokratisches Unterfangen, berichtete Waltraud Lenz. Mit den neuen Materialien kann nun die nächste Bauetappe in Angriff genommen werden. Dies alles kostet viel Geld, weshalb in Obergriesbach seit Jahren zahlreiche Spendenaktionen stattfinden.

Nun lud Wolfgang Wirsching, der Chorleiter der Kirchenchorgemeinschaft Obergriesbach – Klingen – Obermauerbach, die Musiker des Ortes wieder dazu ein, gemeinsam ein Konzert zu geben. Unterstützt wurde er in diesem Jahr zum ersten Mal von Sandra Tucker-Halbfell, Chorleiterin von Cantabella, dem Frauenchor aus Obergriesbach.

Alois Kammerl stimmte die Zuhörer an der Orgel mit einem Stück von Bach auf das Konzert ein. Dann übernahmen die Hausherren, die Kirchenchorgemeinschaft, das Zepter. Stimmgewaltig und ausdrucksstark trugen sie „Ecce Sacerdos Magnus“ des britischen Komponisten Edward Elgar vor, gefolgt vom eher gefühlvoll gesungenen „Dextera Domini“, komponiert von Josef Rheinberger.

Nun übernahmen die Kinder das Ruder, denn von Cantabella gibt es mittlerweile die beiden Ableger Cantabella Kids und Cantabella Junior. Zuerst waren die Kleinsten dran. Begleitet von Michiyo Nagano-Lindermeier am Klavier sangen sie in „Wenn der Sommer kommt“ davon, wie sich die Gefühle der Menschen verändern, wenn der Sommer kommt. Einige der Kinder standen dabei das erste Mal mit dem Chor auf der Bühne. Danach taten sich Kinder und Junioren für zwei Stücke aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ zusammen. Gefühlvoll und – alle Achtung – beide zweistimmig vorgetragen.

Der Einladung gefolgt waren auch die Sänger von Wirschings zweitem Chor, den Augsburger Sängern von der „Blauen Kappe“. Bei „Swing Low, Sweet Chariot“ begleiteten sie ihren Chorleiter, der das Solo übernahm, gekonnt und steuerten dem Abend einen Hauch von Gospel bei. Nun kam „A Million Dreams“ von Pink an die Reihe, vorgetragen von den Cantabella Juniors.

Die Soli übernahmen Soraya Abasi und Julia Götz und traten in die Fußstapfen von Pink. Im Anschluss wurde das Zepter noch einmal an die Chorgemeinschaft übergeben, die mit dem klassischen „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy das Motto des Konzerts aufgriff.

Nun wurde es wieder moderner, zunächst mit „Come In And Stay“, vorgetragen von den „Blauen Kappen“, und dann mit Cantabella, welcher mit dem schottischen Folksong „Over the Sea to Sky“ startete. Daraufhin folgte das geheimnisvolle und mystische „Skyfall“ von Adele aus dem gleichnamigen James-Bond-Film. Bei „Let the Sun Shine“ aus dem Musical Hair konnte sich das Publikum dann nicht mehr halten und klatschte begeistert mit.

Zum krönenden Abschluss versammelten sich die Sänger aus allen mitwirkenden Chören und gaben den Gefangenenchor aus der Oper Nabucco, „Va pensiero“, von Guiseppe Verdi vor. Bei rund 60 teilnehmenden Sängern ein imposantes Erlebnis. Das Publikum belohnte die Akteure mit Standing Ovations.

Wer das Projekt in Moshi unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf das Konto: IBAN: DE40 7206 9155 0047 8169 52, Kirchenstiftung St. Verena, Sulzbach, Raiffeisenbank Kissing-Mering in Obergriesbach, Stichwort: Kinderheim Moshi.

Themen Folgen