11:15 Uhr

Odelzhausen: Autofahrerin übersieht Kehrmaschine

Eine Kehrmaschine und ein Auto sind am Montagnachmittag im Landkreis Dachau zusammengeprallt. Laut Polizei war eine Autofahrerin gegen 16.10 Uhr in Odelzhausen unterwegs.

Polizei: Autofahrerin übersieht Kehrmaschine

Die 57-Jährige fuhr von der Dietenhausener Straße in den Kreisverkehr an der Hauptstraße. Dabei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte Kehrmaschine. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. (AZ)

