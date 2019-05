vor 44 Min.

Ökumenische Nacht der Kirchenmusik

Musikgruppen aus katholischer und evangelischer Gemeinde in Aichach sind beteiligt

Eine ökumenische Nacht der Kirchenmusik findet am Freitag, 31. Mai, in Aichach statt – und zwar wegen Innenraumrenovierung nicht in der Katholischen Stadtpfarrkirche, sondern in der Aichacher Paul-Gerhardt-Kirche der Evangelischen Gemeinde Aichach-Altomünster.

An der Veranstaltung sind Musikgruppen aus der katholischen und der evangelischen Gemeinde beteiligt. So singt der evangelische Kirchenchor als Gastgeber polyphone Chormusik aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Von der katholischen Gemeinde ist der Kammerchor St. Sebastian zu Gast und trägt Abendmusiken aus der Zeit vor Johann Sebastian Bach vor. Ergänzt wird das vokale Programm durch Instrumentalmusik von Johann Sebastian Bach, Friedrich II. von Preußen und Herzog Max von Bayern.

In direkter Nachbarschaft zur Paul-Gerhardt-Kirche in Aichach befindet sich die Sebastianskapelle. Beide Gebäude verkörpern damit räumlich die ökumenische Partnerschaft der beiden Konfessionen. Die Sebastianskapelle ist an dem Abend für Besucher geöffnet. Zwischen den Programmblöcken können Besucher auf dem Platz vor der Kirche bei Häppchen und Getränken ins Gespräch kommen. Zu der Veranstaltung sind alle Aichacher Bürger willkommen, insbesondere Gäste, die die Paul-Gerhardt-Kirche noch nicht kennen. (AN)

