vor 55 Min.

Örnek kehrt zum VfL Ecknach zurück

Der Torjäger kehrt im Sommer vom TSV Schwabmünchen zum VfL Ecknach zurück. Der 24-Jährige erklärt, warum er nach zwei Jahren Bayernliga zurückkommt.

Von Sebastian Richky

Freude beim VfL Ecknach, denn im Sommer kehrt Torjäger Serhat Örnek zurück. Nach zwei Jahren beim Bayernligisten TSV Schwabmünchen kommt der mittlerweile 24-Jährige zum Bezirksligisten zurück. VfL Ecknach zurück. VfL Sportchef Jochen Selig freut sich besonders: "Mit ihm bekommen wir einen enorm torgefährlichen Spieler, der offensiv im Grunde jede Position besetzen kann und uns hoffentlich schwerer ausrechenbar macht. Obendrein ist er charakterlich einwandfrei und wird keine Probleme haben, sich wieder einzuleben."

Örnek spielte bereits von 2014 bis 2018 bei den Ecknachern. Mit 24 Tore schoss Örnek sein Team zur Kreisligameisterschaft und war auch in der Bezirksliga bester Torjäger seines Teams. Auch zwei Ligen höher intergrierte sich der Aichacher schnell.

Serhat Örnek: Starke Bilanz in Schwabmünchen

Beim TSV Schwabmünchen gehörte der 24-Jährige meist zum Stammpersonal. In der vergangenen Spielzeit brachte es Örnek auf 32 Einsätze und verbuchte dabei zehn Treffer. In der laufenden Spielzeit kam er auf 20 Einsätze, in denen er acht Treffer markierte und weitere sieben auflegte.

Etwas überraschend also, dass der umworbene Örnek wieder in Ecknach gelandet ist. Jochen Selig überrascht der Wechsel hingegen nicht: "Dass er sich für Ecknach entschieden hat mag für viele überraschend sein, für uns aber nicht. Wir haben den Kontakt nie abreißen lassen und wussten, dass wir ganz gute Karten haben, sollte er das Abenteuer Bayernliga irgendwann beenden wollen. "

Ein Grund, warum sich der Groß- und Außenhandelskaufmann für den VfL entschieden hat, ist sein künftiges Zuhause. Örnek zieht in eine Wohnung direkt neben dem Sportgelände in Ecknach.

