Ohne Fahrradlicht unterwegs: Radler bei Unfall verletzt

Mit einer Stirnlampe statt Fahrradlichtern und in schwarzer Kleidung ist ein Fahrradfahrer mittig auf der Straße unterwegs. Ein Autofahrer übersieht den Mann. Zuvor wurde das Rad von der Polizei beanstandet.

Ein Autofahrer hat auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den Aichacher Stadtteilen Ecknach und Gallenbach einen Radler übersehen und angefahren. Laut Polizei trug der Radfahrer schwarze Klamotten und war ohne Fahrradlichter unterwegs. Am Montagabend gegen 18 Uhr fuhr der 21-jährige Radler mittig auf der Ortsverbindungsstraße. Ein 44-jähriger Autofahrer sah den Mann zu spät und fuhr ihn vom Rad. Der 21-Jährige verletzte sich beim Sturz leicht und musste mit dem Krankenwagen ins Aichacher Krankenhaus gefahren werden. Am Fahrrad und Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Polizei hatte Fahrradfahrer davor aus dem Verkehr gezogen

Etwa eine Stunde vor dem Verkehrsunfall hatte die Polizei den 21-Jährigen mit seinem Fahrrad in der Augsburger Straße in Aichach, auf der Höhe des Kreisverkehrs zur Theodor-Heuss-Straße, kontrolliert. Die Beamten beanstandeten die fehlenden Lichter und Reflektoren und untersagten ihm, so weiterzufahren. Der 21-Jährige besorgte sich laut Polizei daraufhin eine Stirnlampe und fuhr ohne weitere Lichter aufzubauen mit dem Fahrrad weiter. (mswp)

