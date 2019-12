18.12.2019

Ohne Kauf vor Ort bleibt kein Laden vor Ort

Gegen Internet und Supermärkte konnte sich Karoline Mika mit ihrem Haushaltswaren-Geschäft in Pöttmes auf die Dauer nicht behaupten. Zum Jahresende schließt „Haas hat’s“ in Pöttmes.

Auch im Aichacher Land ist das Internet eine große Konkurrenz für den Einzelhandel. Was jeder einzelne tun kann, damit die Geschäftswelt lebendig bleibt.

Von Christian Lichtenstern

Es gibt sozusagen eine „geflügelte“ Geschichte aus der Geschäftswelt und die geht so: Ein Einzelhändler hatte bekannt gegeben, dass er seinen Laden schließen werde und daraufhin viele bedauernde Worte gehört. Der Geschäftsmann reagierte deutlich: „Wenn alle, die meinen Abschied jetzt betrauern, zu mir als Kunden gekommen wären, hätte ich nicht schließen müssen.“

"Geiz ist geil" ist immer noch im Trend

Das ist keine neue Geschichte, sondern eine in der Dauerschleife, die immer öfter in Wiederholung läuft. Jedes Aus für ein Geschäft wird grundsätzlich bedauert. In der Regel auch von jenen, die nie drin waren. Eine Innenstadt oder ein Kernort ohne Läden wird als öde empfunden – da fehlt was. Gleichzeitig ist der Werbespruch „Geiz ist geil“ immer noch im Trend. Der Kunde ist auf Schnäppchensuche und der Versandhandel boomt. Viele von uns kaufen lieber im Internet, weil es meist (aber nicht immer) billiger und bequemer ist. Und wenn das bestellte Teil nicht passt, wird es halt zurückgeschickt. Die Folge: Die kleinen Händler um die Ecke ohne Geschäftsnische machen über kurz oder lang dicht. Sicherlich gibt es noch mehr Faktoren, aber wir haben es als Verbraucher in der Hand. Wollen wir vor Ort einen bunten und vielfältigen Einzelhandel, dann sollten wir auch vor Ort einkaufen.

