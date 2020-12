vor 31 Min.

Ohne "bitte" keine Kippe: 21-Jähriger verpasst Aichacher Kopfstoß

Wegen eines Kopfstoßes musste sich ein 21-Jähriger vor dem Jugendgericht in Aichach verantworten.

Plus Weil er ohne "bitte" keine Zigarette bekommt, verpasst ein heute 21-Jähriger einem Aichacher einen Kopfstoß. Das bestreitet er. Doch selbst ein Alibi hilft ihm nicht.

Von Gerlinde Drexler

Betrunken und aggressiv war ein heute 21-Jähriger aus Aichach, als er im Februar vor einer Diskothek von einem anderen Aichacher „eine Kippe“ forderte. Weil dieser „bitte“ von ihm hören wollte, versetzte ihm der 21-Jährige einen Kopfstoß und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. So jedenfalls lauteten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Diese wies der Angeklagte zurück, als er jüngst wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung vor Jugendrichterin Eva-Maria Grosse am Amtsgericht Aichach stand.

Freundin und Mutter bestätigen das Alibi des Angeklagten

Der 21-Jährige brachte ein Alibi vor: An besagtem Abend sei er gar nicht in der Diskothek gewesen, sondern „ich habe mit meiner Freundin einen Abend daheim verbracht.“ Das bestätigte die Freundin, aber auch die Mutter. Sie hörte ihn, wie sie sagte, gegen Mitternacht heimkommen. Auch ein Nachbar sagte aus, dass er bis etwa zwei Uhr nachts mit dem Angeklagten im Garten gesessen und geraucht hätte. Auf die Frage der Richterin, ob es an einem anderen Tag Streit mit dem Aichacher gegeben habe, antwortete der Angeklagte: „Ich hatte nie Streit mit ihm.“

Der Aichacher hatte das ganz anders erlebt. Er erzählte vor Gericht, mit Freunden gegen zwei Uhr nachts vor der Diskothek gestanden zu sein, als der Angeklagte dazu kam: „Er hat jeden angeschrien“ und forderte „Gib mal ne Kippe.“ Als er "bitte" von ihm hören wollte, reagierte der 21-Jährige zuerst mit wüsten Beleidigungen. Dann holte er mit dem Kopf aus, stieß damit dem Aichacher ins Gesicht und schlug ihm mit der Faust gegen den Unterkiefer, schilderte das Opfer. Der Aichacher hatte danach Kopfweh und blutete im Mund.

Zeugen bestätigen: Der 21-Jährige war betrunken

Den Kopfstoß hatte auch ein 17-jähriger Schüler gesehen. Der Zeuge beschrieb den Angeklagten als alkoholisiert und aggressiv. Auch ein weiterer Zeuge, der den Vorfall mit dem Kopfstoß bestätigte, hatte den Eindruck, dass der 21-Jährige betrunken war.

Staatsanwältin Birgit Milzarek-Suchau war nach den Zeugenaussagen überzeugt, „dass es wirklich zu dem Faustschlag und dem Kopfstoß kam“. Das Opfer, das erst eine Woche später Anzeige erstattet hatte, habe sich vielleicht im Datum geirrt, räumte sie ein. Aber: „Es spricht nichts gegen die Glaubwürdigkeit der Angaben“. Auch die anderen Zeugen machten auf die Staatsanwältin „einen sehr aufrechten und authentischen Eindruck“. Zugunsten des Angeklagten wertete sie, dass die Verletzungen des Aichachers nur gering waren und der 21-Jährige alkoholbedingt enthemmt war. Als Minuspunkt zählte sie auf, dass Kopfstoß und Faustschlag ins Gesicht besonders gefährlich gewesen seien, „das hätte ganz anders ausgehen können“. Massiv gegen den Angeklagten sprach aus Sicht der Staatsanwältin, dass er erst vor etwa einem Jahr wegen Körperverletzung zu zwei Freizeitjugendarresten verurteilt worden war. Das habe ihn offensichtlich nicht beeindruckt, folgerte Milzarek-Suchau. Sie plädierte für zwei Wochen Dauerarrest sowie eine Geldauflage in Höhe von 800 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Ihre Mahnung an den Angeklagten: „Wenn Sie wieder straffällig werden, kommt Erwachsenenstrafrecht.“ Dann gehe es beim Strafmaß um Monate und Jahre.

Jugendrichterin Grosse glaubt den Zeugenaussagen

Jugendrichterin Grosse hatte ebenfalls keinen Zweifel an den Aussagen der Zeugen. Sie verurteilte den 21-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung zu zwei Wochen Dauerarrest. Weil der Angeklagte momentan arbeitslos ist, reduzierte sie die Geldauflage, die er an den Verein Brücke zahlen muss, auf 500 Euro. Außerdem muss der Angeklagte, der ohne Anwalt vor Gericht erschienen war, die Kosten des Verfahrens tragen.

