vor 33 Min.

Oldtimertreffen: In Rehling stehen alte Traktoren im Mittelpunkt

Sauber in Reihe hintereinander waren die vielen Oldtimer-Traktoren mehrerer Jugendlicher beim Ackern in Unterach.

Plus Oldtimerfreunde treffen sich zum Ackern auf abgeernteten Feld beim Rehlinger Ortsteil Unterach. Was sie dort machen und was sie so fasziniert.

Ein ungewohntes Bild: Junge Männer aus Rehling und Umgebung haben sich auf alten Traktoren mit nostalgischen Ackerpflügen im Rehlinger Ortsteil Unterach spontan zu einem historischen Ackern getroffen.

Hinter dem Lachenmayr-Hof am Ortsausgang von Unterach stand der abgeerntete Weizenacker bereit, den die jungen Männer dann „wie in früheren Zeiten“ ackern wollten, doch zuvor wurden die alten Schlepper inspiziert und bewundert.

Das älteste Traktormodell war dieser Allgaier (Baujahr 1949, 18 PS) der Familie Lachenmayr. Bild: Josef Abt

Diese haben oft eine lange Geschichte wie auch der älteste Traktor an dem Nachmittag, ein Allgaier Baujahr 1949 mit gerade mal 18 PS. Alfred Widmann aus dem Ortsteil St. Stephan etwa zog seine Runden mit dem alten Pflug mit einem Schlüter AS 15.

Oldtimer: Für viele junge Leute faszinierend

Sein Sohn Andy Widmann hatte sich mit seinem ersten Lehrlingsgehalt als Industriemechaniker damals einen Eicher ED 16 I gekauft. Es sei ein richtiges Schrottfahrzeug gewesen, deshalb habe er den alten Traktor auch günstig erworben und ihn in mühevoller Kleinarbeit aufgearbeitet, erzählt er. Der Bulldog gefällt auch seiner kleinen Tochter Laura, die beim Pflügen mitfahren durfte. Yannik Stöckl aus Allmering hatte an seinen Güldner, Baujahr 1957 mit 17 PS Leistung, eine alte Egge vorgespannt, die wesentlich leichter auf den Ackerschollen zu bewegen war als die übrigen Traktoren, die hier in Reihe hintereinander herpflügten und manchmal ganz auch schön schnauften.

Das machte auch der kleinen Laura Widmann Spaß, als sie mit dem Opa Alfred mit seinem Schlüter AS 15 beim Ackern mitfahren durfte. Bild: Josef Abt

Es waren auch einige jüngere Traktoren mit 70 und mehr PS im Einsatz. Der Unterschied in der zeitlichen Wandlung bei der Ackerbearbeitung ist beachtlich. Die Demonstration von alten Maschinen war ein richtiges Erlebnis, und man sah es in Gesichtern von älteren Beobachtern, die sich in diese Zeit zurückversetzt fühlten. (at)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.