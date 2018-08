00:33 Uhr

Oldtimertreffenam Sonntag in Pöttmes

Autos, Motorräder und Traktoren sind zu sehen. Geschäfte offen

In Pöttmes findet am Sonntag, 2. September, ein Oldtimertreffen statt. Veranstalter sind die Oldtimerfreunde Pöttmes. Das Treffen für alle klassischen Automobile und Motorräder bis Baujahr 1983 sowie Traktoren und Nutzfahrzeuge wie Lastwagen und Busse bis Baujahr 1973 dauert von 9 bis 16 Uhr.

Auf dem Veranstaltungsgelände rund um das Rathaus und im Brunnenhof des Schlosses sowie in den umliegenden Straßen und Gassen gibt es spezielle Bereiche für Vor- und Nachkriegsautomobile, Kleinwagen, Motorräder und einen großen Bereich für die Traktoren. Die Veranstalter bieten außerdem eine Bewirtung an.

Parallel zum Oldtimertreffen findet ein Teilemarkt statt. An den Ständen können sich Besucher, die selbst schrauben und restaurieren, nach passenden Teilen umsehen. Besucher des Treffens zahlen einen kleinen Unkostenbeitrag, teilnehmende Oldtimerfahrer müssen keinen Eintritt bezahlen und erhalten einen Verzehrgutschein sowie eine Urkunde überreicht. Anmeldeschluss ist um 13.30 Uhr. Viele Pöttmeser Geschäfte haben außerdem am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. (AN)

Themen Folgen