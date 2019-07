vor 38 Min.

Opel wird vor der Grundschule in Aichach-Nord verkratzt

Der Opel ist am Montagnachmittag auf dem Parkplatz der Grundschule Aichach-Nord abgestellt. Ein Unbekannter verkratzt den Lack auf der rechten Seite.

Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag in Aichach den Lack eines Opels verkratzt. Der graue Opel war zwischen 13.10 und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule Aichach-Nord an der Mozartstraße abgestellt. Die Beschädigungen befinden sich auf der rechten Fahrzeugseite. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter 08251/8989-11. (AN)

