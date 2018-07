18:00 Uhr

Open-Air: Greg is back auf Schloss Blumenthal

Am 15. Juli ist in Schloss Blumenthal ein Open Air Konzert mit dem A-Cappella Chor Greg is back geplant.

Der Augsburger Chor singt im Park. Dieser ist normalerweise nur für Hotelgäste zugänglich. Für das Konzert wird eine Ausnahme gemacht.

Der Augsburger A-Cappella Chor Greg is back kommt nach Blumenthal. Bei einem Open-Air-Konzert im Schlosspark präsentieren die Sängerinnen und Sänger am Sonntagvormittag, 15. Juli, ab 11 Uhr ihr aktuelles Programm. Da der Park normalerweise nur den Hotelgästen zugänglich ist, haben die Besucher bei diesem Konzert zugleich die eher seltene Gelegenheit, auch diesen Bereich der Schlossanlage kennenzulernen. Das Konzert ist bestuhlt. Wer mag, kann sich aber auch auf Decken in die Wiese legen.

Die etwa 35 Sänger von Greg is back bewegen sich a cappella in der Welt des Pop, Rock, R&B und Jazz auf einem für Chöre ungewöhnlichen Niveau. Die meisten Titel wurden von Chorleiter Martin Seiler speziell für Greg is back arrangiert.

Sound und Stil orientieren sich dank Vokal-Perkussionist und Einzelmikrofonen für jeden Sänger eher an A-cappella-Gruppen als an klassischen Chören. In seiner noch jungen Karriere – der Chor wurde 2011 gegründet – haben die Sänger schon einige Erfolge erzielt. So gewann Greg is back 2017 den Bayerischen Chorwettbewerb in der Kategorie Pop/Jazz mit der besten Punktzahl des gesamten Wettbewerbs. Beim internationalen Chorwettbewerb in Budapest siegte Greg is back in der Kategorie Pop, Jazz und Gospel. Den Bayerischen Chorwettbewerb gewann der Chor 2013 punktgleich mit zwei anderen Chören in der Kategorie Pop/Jazz. Beim Deutschen Chorwettbewerb 2014 in Weimar sang sich der Chor auf Platz zwei.

Das Konzert findet bei schönem Wetter im Schlosspark von Schloss Blumenthal statt. Bei schlechtem Wetter wird es in die TSV-Turnhalle in Aichach verlegt. Die Entscheidung hierüber fällt am Donnerstag, 12. Juli, und wird über die Blumenthaler Webseite, auf Facebook und über die Tagespresse veröffentlicht. Einlass zum Open-Air-Konzert ist ab 10 Uhr. Das Konzert beginnt um 11 Uhr. (AN)

Tickets Karten gibt es im Vorverkauf in Aichach beim Musikhaus Sedlmeyr am Stadtplatz, in Dasing bei der Schatztruhe in der Taitinger Straße und in Friedberg in der Buchhandlung Lesenswert in der Ludwigstraße, Restkarten an der Tageskasse.

