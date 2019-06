vor 21 Min.

Open-Erol-Festival: Drei Tage Musik unter freiem Himmel

Beim Festival im Orient-Express-Biergarten in Aichach waren nicht nur altbekannte Musiker zu hören. Auch neue Talente machten auf sich aufmerksam.

Von Manfred Zeiselmair

Die Aichacher Festival-Saison 2019 ist eröffnet. Sie startete mit einem Jubiläum. Drei Tage lang feierte Erol Duman mit seinen Gästen bei Jubiläumswetter sein zehntes Jubiläums-Open-Erol im Orient-Express-Biergarten an der Bahnhofstraße. Bei freiem Eintritt sorgten zwölf Musikerformationen mit einer bunten Mischung für gute Laune und Festivalatmosphäre. Das vielseitige Programm zog eine Menge Besucher an.

Schon am frühen Freitagabend zogen viele jung gebliebene Altrocker zum Opening mit den G’lenkschmerz’n in den Biergarten an der Paar. Bei rockigen Rhythmen und dem Boandlbräu-Bier des – allen Ankündigungen zum Trotz – auf der Bühne sehr beweglichen Bandleaders Manni Fritsch kam schnell Stimmung auf. Daraufhin nahmen die Postpunkrocker von Mediocore das Heft in die Hand, mit individuell gecoverten Punkrock-Hits aus den 70ern, 80ern und 90ern. Ihr Repertoire reichte von den Sex Pistols bis zu den Ramones. Nice2meetyou mit ihrer melodiösen handgemachten jazzig-rockigen Musikmischung sorgte zum Ausklang des ersten Abends für einen wohlklingenden Nachgeschmack und machte Lust auf weitere Festivaltage.

Samstag steht fast ganz im Zeichen der Jugend

Der Samstag stand (fast) ganz im Zeichen der Jugend – wenn da nicht Pica Pau gewesen wäre: die Augsburger Trommelformation, die sich gekonnt dazwischen drängte und mit viel Power, charismatischen Sängerinnen und Tänzerinnen den Biergarten in eine südamerikanische Showbühne verwandelte.

Doch nun zur Jugend. Und zwar zu Bandnamen, die man sich für die Zukunft merken sollte: Zum einen waren da Salt’n Vinegar, bestehend aus Sänger und Gitarrist Janik Pokorny, Drummer Tizian Kos, Bassist Jonas Drexel und Laura Kronberg am Keyboard. Die blutjunge Aichacher Schülerband im Alter von 14 bis 15 Jahren sorgte mit komplexen Coverversionen und ihren ersten eigenen, schon sehr ausgereiften Alternative-Rock-Songs für die erste positive Überraschung und erntete viel zustimmenden Applaus.

Nürnberger Trio Filistine sorgt für einhellige Begeisterung

Dann kam das junge Nürnberger Trio Filistine. Dieses sollte ursprünglich als Höhepunkt den Samstagabend beschließen, musste aber wegen eines anderen Termins früher auftreten. Anspruchsvolle und ausschließlich eigene Werke, geprägt von bluesigem Rock, pulsierend und tanzbar, hatten die drei im Gepäck. Die Formation um den Gitarren-Virtuosen Om-Hari Lasar sorgte bei den Festival-Besuchern für einhellige Begeisterung.

Von der zeitlichen Verschiebung profitierte die Partyrockband Rockshots, die vor deutlich mehr Publikum den Abend beschließen durfte. Die vier Burschen und ein Mädel aus dem Raum Aichach legten sich dafür mächtig ins Zeug. Songs zum Mitsingen und Tanzen, unter anderem von den Toten Hosen, Blink 182 und Andreas Gabalier, sorgten dafür, dass sich am Ende immer mehr Besucher hüpfend und tanzend um die Bühne drängten.

Der Sonntag beginnt mit Blasmusik und Weißwurstfrühstück

Traditionell mit Blasmusik von den Paartaler Musikanten und einem Weißwurstfrühstück startete der Sonntag. Viele junge Familien sah man am Nachmittag, als das große Wolle-Wiwi-Wawa-Orchester die Lieder des preisgekrönten Kindermusicals unter der Leitung des singenden Aichacher Komponisten Andreas Matthes mit Kindern der Elisabethschule Aichach anstimmte.

Eine „Weltpremiere“ folgte am frühen Abend, als die neuformierte Aichacher Gesangsformation Dacor mit Band zum ersten Mal auf der Bühne stand. Basierend auf erfahrenen IG-Rock-Virtuosen, gemischt mit jungen Musiktalenten und neuen „alten Hasen“, traf die vielstimmig dargebotene Mischung aus jazzig-souligem Rock offensichtlich genau den Geschmack des Publikums. Dieses forderte am Ende begeistert Zugaben ein.

Fulminanter Schlussspurt mit Adrenalin

Grooviger Roots Rock’n Roll, wie man ihn ursprünglicher nicht darbieten kann, mal gemischt mit einer Prise Blues oder Soul, folgte von der siebenköpfigen R’n’R Noise Explosion mit Sänger und Canada-Wirt Rainer Knauer. Vor der Bühne wurden die Hüftschwünge im Laufe des Abends immer mehr. Schließlich setzte Adrenalin zum fulminanten Schlussspurt an – mit ihren eingängigen Pop-Rock-Eigenkompositionen, die von Freiheit und Liebe, vom Fliegen und Träumen und der ewigen Suche nach dem Glück erzählen.

Manchem Besucher wurde bewusst, dass angesichts des geplanten Bauvorhabens nun eines der letzten Open-Erol-Festivals zu Ende ging. Erol Duman versprach zwar, noch einen weiteren Sommer dranzuhängen.

Spätestens danach jedoch werde der laut Canada-Wirt „schönste Aichacher Biergarten außerhalb von Obermauerbach“ Geschichte sein.

