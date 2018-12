vor 54 Min.

Opening Party der Paartalia

Die Paartalia feiert am Sonntag, 30. Dezember, ihre Opening Party in der Aichacher TSV-Halle.

Sonntag ab 22 Uhr in Aichacher TSV-Halle

Magisch soll es am Sonntag, 30. Dezember, in der TSV-Halle in Aichach werden. Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia veranstaltet an diesem Abend ihre „Opening Party“ und präsentiert dort die Premiere ihres neuen Programms. Einlass ist um 19 Uhr, zugelassen sind Gäste ab 16 Jahren.

Anschließend starten die Nachwuchsgarden mit ihrem Programm: Laut einer Mitteilung geht es in den Paartalia-Zauberwald. Später zeigt der große Hofstaat seine Show zum Thema „Magic“. Ab 22 Uhr startet die Party mit DJ Heiner. (AN)

