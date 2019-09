vor 5 Min.

Orientierungshilfe für Hausbesitzer

Was ist typisch für Aichach, wie hier am Stadtplatz? Das Gestaltungshandbuch soll eine Hilfestellung für gute Gebäudegestaltung in der Aichacher Altstadt sein. Es ist nun fertig zum Druck.

Gestaltungshandbuch für Aichach ist fertig. Wer sich daran hält, könnte Zuschüsse bekommen – wenn der Stadtrat ein Förderprogramm beschließt

Von Claudia Bammer

Lange ist über das Gestaltungshandbuch für Aichach diskutiert worden. Gedacht ist es als Hilfestellung für gute Gebäudegestaltung, insbesondere in der historischen Altstadt. Jetzt steht es vor der Fertigstellung. Das Buch zeigt auf, was typisch ist für Aichach. Es geht um Gestaltungsmerkmale von Gebäuden, die das Stadtbild prägen, also Fenster, Türen, Dachformen, Fassaden und Freiflächen.

Das Werk von Architektin Alexandra Franzke von der Schirmer Architekten und Stadtplaner GmbH soll nun als Broschüre mit 84 Seiten gedruckt werden, berichtete Bauamtsleiterin Carola Küspert im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats. Sie könnte dann bei Beratungsgesprächen zu Neubauten oder Gebäudesanierungen im Bereich der Kernstadt dem Planer oder Bauherrn an die Hand gegeben werden. Der Druck kostet je nach Stückzahl etwa 5,70 Euro bei einer Auflage von 500 Stück oder etwa 3,40 Euro bei 1000 Stück. Ob für die Broschüre ein Verkaufspreis erhoben wird, ist noch nicht entschieden. Küspert empfahl, die Broschüre den Bauherrn kostenfrei zu überlassen.

Eine Beschlussempfehlung hat der Bauausschuss dazu nicht gefasst. Das hängt vor allem mit der zweiten zu treffenden Entscheidung zusammen: Legt die Stadt ein kommunales Förderprogramm auf oder nicht? Über ein solches Programm könnte die Stadt Hauseigentümer, die sich an dem Gestaltungshandbuch orientieren, mit einem Zuschuss für den Mehraufwand belohnen.

Bürgermeister Klaus Habermann sah darin eine wichtige Motivation für Bauherrn, die die Anregungen annehmen. Zudem würden so auch Privateigentümer von der Städtebauförderung profitieren, denn die Stadt wiederum würde aus diesem Topf 60 Prozent des gewährten Zuschusses zurückbekommen. „Es gibt viele Kommunen, die das mit sehr gutem Erfolg tun“, sagte er, und nannte als Beispiele Nördlingen und Leipheim.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Stadt ein Sanierungsgebiet festlegt. Darauf hat laut Küspert die Regierung von Schwaben hingewiesen. Sanierungsgebiete sind in Aichach bislang der Bereich „Am Büchel“ und die Martinstraße mit Oberer und Unterer Vorstadt. Für ein städtisches Förderprogramm für gute Gestaltung sollte der Bereich der historischen Altstadt mit dem ehemaligen Stadtgraben ebenfalls als Sanierungsgebiet festgelegt werden, so Küspert. Begrenzt würde es vom Dellerweg, dem Griesbacherl im Bereich der Bahnhofstraße und der Ostseite des Jakobiwegs beziehungsweise der Ludwig-Mayer-Straße.

Entscheidet sich der Stadtrat für diesen Weg, sind zunächst vorbereitende Untersuchungen notwendig. Die Kosten dafür – etwa 25000 Euro – werden mit 60 Prozent aus Städtebaumitteln gefördert, berichtete Küspert.

Bürgermeister Habermann sah darin noch einen weiteren Vorteil: Auch der Stadtplatz, der in den 1970er-Jahren mit Hilfe der Städtebauförderung saniert worden ist, würde so wieder in die Förderung gelangen. Das könne später von Vorteil sein, wenn das Kopfsteinpflaster, über das Radfahrer und Fußgänger klagen, durch ein glattes Pflaster wie am Tandlmarkt ersetzt werden soll. „Das wird sicher nicht heute oder morgen sein“, betonte er. Doch auch später werde die Stadt das ohne Städtebauförderung kaum finanzieren können, gab er zu bedenken.

Im Bauausschuss fielen die Reaktionen gemischt aus. Dieter Heilgemeir und Johanna Held (beide CSU) hätten beide der Broschüre zugestimmt. Über das Förderprogramm wollten sie aber erst im Stadtrat ab stimmen. Heilgemeir befürchtete Nachfolgekosten in unbekannter Höhe. Für die Freie Wählergemeinschaft (FWG) signalisierte Manfred Huber ein klares Nein zu Gestaltungshandbuch und Förderprogramm. Für Erol Duman (Bündnis Zukunft Aichach) ist das Handbuch „rausg’schmissenes Geld“. Ihn störte, dass die Vorgaben „dann noch nicht mal verpflichtend“ sind.

Eine Entscheidung über das Förderprogramm soll in der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 26. September, fallen.

