Ortsdurchfahrt Binnenbach: Nächste Woche starten die Bauarbeiten

Im Aindlinger Ortsteil Binnenbach beginnen am Donnerstag, 8. April, die Kanal- und Straßenbauarbeiten an der Ortsdurchfahrt. Sie bleibt über zwei Monate gesperrt.

Seit wenigen Wochen sind im Aindlinger Ortsteil Binnenbach bereits die Straßenbauarbeiter am Werk. Ab Donnerstag, 8. April, beginnen umfangreiche Arbeiten an der Ortsdurchfahrt. Einer Mitteilung des Marktes Aindling zufolge dauern sie bis voraussichtlich 23. Juni.

Das bestehende Kanalsystem, derzeit im Mischsystem, soll in ein Trennsystem umgerüstet werden. Parallel dazu finden umfangreiche Straßenbauarbeiten statt. Dabei ist auch der Neubau eines einseitigen Gehwegs entlang der Ortsstraße vorgesehen. Für die Bauarbeiten muss die Ortsstraße in mehreren Abschnitten für den Verkehr voll gesperrt werden.

Ortsdurchfahrt Binnenbach: Fußgänger können Baustelle passieren

Fußgänger können während der gesamten Bauzeit die Baustelle passieren. Die betroffenen Anwohner werden nach Angaben des Marktes Aindling von der ausführenden Firma direkt verständigt und über den Verantwortlichen vor Ort informiert.

Der erste Bauabschnitt beginnt am Donnerstag, 8. April, und dauert bis voraussichtlich 2. Juli. Dabei wird die Ortsstraße vom Fasanenweg bis zur Bachstraße komplett gesperrt. Die Bachstraße bleibt zu Beginn des ersten Bauabschnitts ebenfalls noch für zwei Tage voll gesperrt. Die Umleitung ist dem Markt Aindling zufolge großräumig über Aindling, Pichl und Eisingersdorf ausgeschildert.

Bauarbeiten in Binnenbach: Haltestellen werden verlegt

Für den Linienverkehr ist die Verlegung bestehender Haltestellen nötig. Die Ersatzhaltestellen werden für den ersten Bauabschnitt am Saumweg errichtet. Das Busunternehmen bringt laut Markt Aindling frühzeitig einen Aushang in den betroffenen Haltestellen an.

Die Gemeinde kündigt an, die Bürger über den Fortgang der Bauarbeiten zu informieren und den Beginn des nächsten Bauabschnitts zeitnah bekanntzugeben. (AZ)

