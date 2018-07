vor 51 Min.

„Outdoor-Juze“: Jugendzentrum geht in die Stadtteile

Der Finanzausschuss sieht die personelle Aufstockung als gute Investition. Was die beiden Pädagoginnen noch alles vor haben.

Von Claudia Bammer

Neue Besucher, neue Angebote, neue Ideen: Das Aichacher Jugendzentrum (Juze) ist auf einem guten Weg. Darüber war sich der Aichacher Finanzausschuss einig. In seiner jüngsten Sitzung lag der Jahresbericht des Juzes vor.

Das Jugendzentrum gibt es seit 1992, seit 2004 führt das Sozialpädagogische Institut Augsburg (Sia), ein gemeinnütziger Verein, den Betrieb. Leiterin ist seit vielen Jahren Uta Gottschalk. Seit etwas mehr als einem Jahr hat sie nun Unterstützung von Sozialpädagogin Tatjana Volk. Seit Anfang 2017 kamen gut 130 neue Jugendliche ins Jugendzentrum, heißt es in ihrem gemeinsamen Bericht. Und der Trend halte an. Erfreulicherweise seien auch viele Mädchen darunter, wobei der Anteil der Jungen immer noch höher ist. Abgewandert sind einige ältere Jugendliche aus dem Jugendzentrum in die Gastronomie des Aichach-Türkspor-Vereins auf dem Neusa-Gelände. Dieses werde vor allem als Jugend-Café ohne pädagogische Begleitung geführt, so der Bericht. Ins Jugendzentrum kommen täglich 15 bis 30 Besucher.

Bis März 2017 war Gottschalk „Einzelkämpferin“ im Jugendzentrum und in der Streetwork, der aufsuchenden Jugendarbeit. Die 30 Wochenstunden, die nun Tatjana Volk mitarbeitet, machen nun einiges möglich, was vorher nicht ging. So kann Volk zum Beispiel, während sich Uta Gottschalk um den regulären Betrieb kümmert, Zusätzliches anbieten wie zum Beispiel ein wöchentliches Tanzangebot – Hip-Hop und Modern Dance. In Urlaubszeiten oder während Fortbildungen muss das Juze nicht mehr geschlossen werden. Und es ist einfacher geworden, zum Beispiel Jugendliche bei Behördengängen oder Beratungen zu begleiten. Ein Ausflug führte nach Lenggries und in Schrobenhausen besuchten Jugendliche den Mitternachtssport, den dort Jugendzentrum und Streetwork veranstalten. In Aichach organisierten Gottschalk und Volk das erste Jugendkino mit und zum Jahresabschluss fand eine Weihnachtsfeier statt, für die mit den Besuchern Plätzchen gebacken, gebastelt und Punsch gekocht wurde.

Dieses Duo hat sich für die Jugend viel vorgenommen

Auch für 2018 haben sich die beiden Pädagoginnen viel vorgenommen. Sie wollen mit der Stadt die Musikanlage auf einen aktuelleren Stand bringen. Dann könnten auch Konzerte und Open-Stage-Abende stattfinden. Vor der Landtagswahl soll eine U-18-Wahl stattfinden. Geplant sind weitere bildungspolitische Aktionen zu Themen wie Migration, Integration oder Identität. Das Juze will auch in die Aichacher Stadtteile gehen: Mit dem „Outdoor-Juze“ wollen sie den Jugendlichen dort zeigen, dass das Juze auch für sie da ist. Im Juni war das Juze mit Kicker und anderen Spielgeräten in Klingen, Ende Juli steuert es Algertshausen an. Dazu kommen Feste und Musikveranstaltungen.

Bürgermeister Klaus Habermann stellte fest: „Die personelle Aufstockung hat sich bewährt und ausgezahlt.“ So sahen das auch die Fraktionen. Alle sahen das Jugendzentrum auf einem guten Weg und die personelle Aufstockung positiv.

