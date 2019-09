vor 26 Min.

Paarkunst: Ein Kunstprojekt und viele Enthüllungen

Die Paarkunst hat viele Facetten: 2015 schwammen viele Lichter in Aichach die Paar hinunter. (Archivfoto)

Sieben Kommunen entlang der Paar im und außerhalb des Wittelsbacher Landes stellen einen bunten „Kunstpaarcours“ auf. Zum Auftakt wird ein Feldbrand enthüllt.

Von Gerlinde Drexler

Die Paarkunst wächst über sich hinaus. An dem interkommunalen Kunstprojekt beteiligt sich heuer erstmals die Gemeinde Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen). Sie ist nach Schrobenhausen die nördlichste der sieben teilnehmenden Kommunen. In Hohenwart findet am Sonntag, 13. Oktober, die Eröffnung statt. Zum diesjährigen Motto „Paarkunst enthüllt“ hat sich jede Gemeinde etwas anderes einfallen lassen. Bei manchen Programmpunkten werden nicht nur die Zuschauer überrascht werden.

Das Motto bietet Spielraum für Interpretationen. „Enthüllen“ ist das Gegenteil von „verhüllen“, kann aber zum Beispiel auch als „etwas auspacken“ oder „die Wahrheit enthüllen“ ausgelegt werden. Die Gemeinde Hohenwart enthüllt zur Eröffnung einen Feldbrand, den der Töpfer und Musiker Stefan Motzke am Vortag vorbereitet hat. Kernstück der Eröffnung sei jedoch der „Himmelsstürmer“, sagte Bürgermeister Manfred Russer. Ein Spielgerät, das nach der Idee von Spielzeugdesigner Günter Beltzig gebaut wurde, wird im Pfarrgarten eingeweiht. „Wir sind schon sehr gespannt“, sagt Russer. Er hat den „Himmelsstürmer“ bisher auch noch nicht gesehen. Die Hohenwarter Kirchweihdult ist Teil der Paarkunst. Auch das Jubiläumskonzert des Liederkranzes findet in diesem Zeitraum statt.

Schräges Zimmer im Aichacher Stadtmuseum

Schrobenhausen enthüllt in der Ausstellung „Bayern und das Meer“ Schätze aus dem Meer. Zehn Künstlerinnen aus dem Künstlerhaus „Atelier K4“ stellen ihre Arbeiten aus. Welche Künstlerinnen das sind, werde erst bei der Eröffnung bekanntgegeben, sagte Claudia Freitag-Mair, Leiterin des Kulturamtes der Stadt. Den „Mythos Heimat“ enthüllt die Malerin Kriemhild Jager in ihrer Ausstellung in der Galerie des Kunstvereins. Die Aichacher Museumsnacht fällt auf den Eröffnungstag der Paarkunst. Besucher können elf Ausstellungsorte bei Nacht mit Rahmenprogramm und bunten Lichtinstallationen erleben. Eine Fortsetzung der erfolgreichen Ausstellung „Augenspiele“ ist die neue Sonderausstellung „fühlmal“. Dafür wird im Stadtmuseum ein schräges Zimmer aufgebaut, voraussichtlich gibt es auch einen Dunkelparcours. Im Rahmen der Paarkunst gibt es eine Führung durch die Mitmach-Ausstellung, außerdem wird eine Führung durch das Stadtarchiv angeboten. „Kleinode“ würden darunter sein, verrät Aurelija Igel, Leiterin des Aichacher Hauptamtes.

Erstaunliches ist bei einer Ausstellung in Dasing zu entdecken, wo Schüler zu folgendem Thema malten: „Glauben wir, was wir sehen, oder sehen wir, was wir glauben?“ Um das alte Rieden geht es in einer Ausstellung des Heimatkundlichen Vereins.

Das Motto der Paarkunst setzten 15 Künstler in Friedberg auf ganz unterschiedliche Weise in Bildern und Skulpturen um. Wie, ist erst bei der Vernissage in der Archivgalerie zu sehen.

Mythos Wald in Kissing

Um den „Mythos Wald“ drehen sich zwei Veranstaltungsreihen in Kissing. Eine ist eine Fotoausstellung von Manfred Köhler, Leiter der Foto- und Filmfreunde Mering. Die andere ist ein Kulturcafé, wo Jäger, Förster und Imker an fünf Nachmittagen aus ihrem Erfahrungsschatz berichten.

In Mering werden auf dem Marktplatz Stühle enthüllt, die Bürger unter Anleitung der Künstlerin Christa Mayr angemalt haben. In einer Ausstellung sind Arbeiten von Kindern zu sehen, die Werke bekannter Meister nachgemalt haben. „Das gibt sicher Anlass zu Gesprächen und Diskussionen“, kann sich Bürgermeister Hans-Dieter Kandler vorstellen.

Das Programm

Eröffnung: Am Sonntag, 13. Oktober, wird die Paarkunst um 10 Uhr im Rathaus Hohenwart eröffnet. Danach geht es weiter in den Pfarrgarten, wo der „Himmelsstürmer“ von Günter Beltzig enthüllt wird. Gegen 10.45 Uhr findet in der Gärtnerei Fahn mit „Bartels Most“ ein Jazzfrühschoppen statt.

Dauer: Das Kunstprojekt läuft vom 12. Oktober bis 27. November.

Teilnehmer: Aichach, Dasing, Friedberg, Hohenwart, Kissing, Mering und Schrobenhausen haben einen bunt gemischten „Kunstpaarcours“ aufgestellt.

Aichach: Samstag, 12. Oktober, 19 bis 24 Uhr Aichacher Museumsnacht; Mittwoch, 30. Oktober, 14 bis 15 Uhr Führung durch die Sonderausstellung „fühlmal“ im Stadtmuseum; Dienstag, 5. November, 16.30 bis 17.30 Uhr, Führung durch das Stadtarchiv, Schulstraße 2.

Dasing: Sonntag, 13. und 20. Oktober, jeweils 14 bis 17 Uhr, Schüler stellen in der Halle der Grund- und Mittelschule, Schulstraße 5, aus; Sonntag, 13. und 20. Oktober, jeweils von 12 bis 17 Uhr, Ausstellung im Heimatkundlichen Museum, Bahnhofstraße 4, über das alte Rieden.

Friedberg: 12. bis 27. Oktober, Archivgalerie, Pfarrstraße 6, Ausstellung der Arbeiten von 15 Künstlern zum Motto „Paarkunst enthüllt“, Vernissage ist am Samstag, 12. Oktober, ab 18 Uhr.

Hohenwart: Samstag, 12. Oktober, 18.30 Uhr, Der „Himmelsstürmer“ von Günter Beltzig wird eingeweiht. Dazu gibt es einen Feldbrand und Musik der Marktkapelle Hohenwart. Freitag, 18. Oktober, 19 Uhr, Jubiläumskonzert des Liederkranzes in der Aula der Grund- und Mittelschule, Schulstraße 7; Sonntag, 20. Oktober, 13 bis 18 Uhr, Hohenwarter Kirchweihdult auf dem Marktplatz und Unterer Markt mit Rahmenprogramm.

Kissing: 17. Oktober bis 27. November, Fotoausstellung in der Bücherei, Bahnhofstraße 69a zum „Mythos Wald“. Vernissage am Mittwoch, 16. Oktober, 19.30 Uhr; jeden Dienstag vom 22. Oktober bis 19. November ab 16 Uhr Kulturcafé „Mythos Wald“ in der Bücherei; Mittwoch, 27. November, 19.30 Uhr in der Bücherei Offenes Singen: Waldlieder.

Mering: 19. Oktober bis 15. November, Bücherei, Bachstraße 1, Ausstellung „Meisterwerke – wie Kinder sie sehen“; 19. Oktober bis 15. November, Geschäfte im Ortszentrum „Ein Platz für Dich“, Enthüllung am Samstag, 19. Oktober, um 11 Uhr auf dem Marktplatz.

Schrobenhausen: Noch bis Juni 2020 Ausstellung „Bayern und das Meer“ im Museum im Pflegschloss, Am Hofgraben 3; 13. Oktober bis 24. November, Ausstellung „Künstlerinnen des Atelier K4“ in der Städtischen Galerie im Pflegschloss, Eröffnung Sonntag, 13. Oktober, 11 Uhr; 13. Oktober bis 24. November, Ausstellung von Kriemhild Jager „Mythos Heimat“ in der Galerie des Kunstvereins, Regensburger Straße 4, Eröffnung: Sonntag, 13. Oktober, 14 Uhr.

