Paartalia Aichach präsentiert ihr neues Prinzenpaar

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia präsentierte beim Galaball in der ausverkauften TSV-Halle ihr Prinzenpaar, Prinz Ulrich I. und Prinzessin Daniela.

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia hat am Samstag in der ausverkauften TSV-Halle feierlich das Geheimnis um ihr neues Prinzenpaar gelüftet. Seine Tollität Prinz Ulrich I. (Singer) und ihre Lieblichkeit Prinzessin Daniela (Augustin) regieren 2020 zum Motto „Spuren im Wüstensand“.

Peter Niesel, Präsident der Paartalia, eröffnete den Abend. Zeremonienmeisterin Petra Hannak führte durch den kurzweiligen Abend. Nach einer kurzen Tanzrunde, die die Klanghelden musikalisch gestalteten, erlebten die Ballbesucher eine Kostprobe aus dem neuen Programm der Nachwuchsgarden der Paartalia. Im Fasching 2020 reisen die Kinder-, Teenie- und Jugendgarde mitsamt den Jungs ins alte Ägypten. Sie tauchen ein in eine mystische Welt rund um ägyptische Flüche und Klänge. Die Nachwuchshofmarschälle Fabian Schmaus und Emilia Futschik stellten alle 40 Kinder und Jugendlichen namentlich vor.

Die Garde der Paartalia zeigte bereits eine erste Kostprobe aus ihrem neuen Programm zum Motto „Spuren im Wüstensand". Bild: Chris Höchtl

Ein Kind des Paartalia-Nachwuchses zog die Gewinner der Tombola. Insgesamt wurde ein Betrag von 777 Euro für die Stiftung „Bürger helfen Bürgern“ gesammelt. Thomas Sixta nahm den Scheck stellvertretend entgegen.

Paartalia reist heuer ins Land der Pharaonen

Im Anschluss an eine weitere Tanzrunde stieg die Spannung im Saal. Der große Hofstaat zeigte einen fetzigen Einmarsch. Die Paartalia entführt im nächsten Jahr in das Land der Pharaonen und der ägyptischen Gottheiten. Beim flotten Gardemarsch, der von Claudia Breitsameter trainiert wurde, zeigten die Gardemädchen ihr Können. Im Anschluss wurden alle 17 Gardemädchen und fünf Elferräte persönlich von der Zeremonienmeisterin vorgestellt.

Zum letzten Mal marschierte das scheidende Prinzenpaar ein. Der Orden der Saison 2020 wurde zusammen mit den Insignien – zwei Pyramiden – in den Saal getragen. Unter stehenden Ovationen betrat das neue Prinzenpaar die Bühne.

Die Prinzessin kommt aus Stockensau, der Prinz aus Aufkirchen

Prinzessin Daniela ist 30 Jahre alt und lebt im Kühbacher Ortsteil Stockensau. Die Bäckereifachverkäuferin ist bereits zwölf Jahre bei der Paartalia aktiv, angefangen hatte sie damals in der Jugendgarde. Zu ihren Hobbys zählen Tanzen, Reisen und Skifahren. Prinz Ulrich I. kommt aus Aufkirchen bei Fürstenfeldbruck. Der 34-jährige Schreinermeister geht in seiner Freizeit auf Reisen oder zum Wandern und spielt gern Fußball. Zur Paartalia kam er durch seine Prinzessin.

Bürgermeister Klaus Habermann gratulierte den neuen Tollitäten als Erster und überreichte den symbolischen Rathausschlüssel. Beim Prinzenwalzer führte Prinz Ulrich I. seine Prinzessin Daniela zu „You’re my world“ von Kush feat. Natasha Hamilton. Christina und Rainer Grabmair hatten den Walzer einstudiert.

Auch der Nachwuchs der Aichacher Faschingsgesellschaft taucht in die mystische Welt Ägyptens ein. Bild: Matthias Winkler

Im Anschluss folgte die Ordensverleihung an die anwesenden Ehrengäste. Unter ihnen waren Zweiter Bürgermeister Helmut Beck und einige Stadträte. Auch der TSV-Vorsitzende und Gründer der Paartalia, Klaus Laske, sowie Ehrentrainerin Brigitte Laske waren dabei. Von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen war Birgit Cischek anwesend.

Paartalia-Opening-Party findet am 30. Dezember statt

Die befreundeten Garden Schromlachia aus Schrobenhausen und Zell ohne See aus Griesbeckerzell gratulierten den Regenten zum neuen Amt. Der Abend klang nach einigen Tanzrunden aus. Das komplette Programm der Faschingsgesellschaft wird zum ersten Mal bei der Paartalia-Opening-Party am 30. Dezember in der TSV-Halle gezeigt. Neben der Show erwartet die Besucher dort auch eine Party mit DJ Bartho. (AN)

