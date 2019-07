vor 5 Min.

Paartalia-Models präsentieren Tracht auf dem Festzelt-Laufsteg

Die erste Trachtenmodenschau auf dem Volksfest im Aichacher Festzelt reißt die Besucher mit. Das liegt auch daran, dass die Choreografie recht spontan entsteht.

Von Gerlinde Drexler

Sie raufen um die Gunst der Braut, flirten und tanzen auf dem Laufsteg. Für die erste Trachtenmodenschau am Dienstagabend auf dem Aichacher Volksfest haben sich die Models einige Einlagen ausgedacht. Die „Models“ sind Auftritte vor Zuschauern gewohnt. Sie tanzen in der Prinzengarde der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia oder gehören dem Trachtenverein Pöttmes an. Die Zuschauer im recht gut besuchten Festzelt lassen sich von der Stimmung mitreißen.

Moderator Rainer Burg bittet das Publikum um "Erbarmen"

Einen großen Anteil daran hat Moderator Rainer Burg, auch bekannt als „da Hopfadeife aus Strobenried“. Angestrahlt von den Scheinwerfern auf dem Laufsteg hofft er schon kurz nach Eröffnung der Modenschau, dass „sich jemand erbarmt“ und ihm eine Maß Bier bringt. Dem Publikum verrät Burg in der Zwischenzeit, dass es lauter erlesene Sachen zu sehen bekommen werde.

Was das Publikum nicht weiß: Die Models, die sich hinter dem Festzelt umziehen, sind gerade dabei, sich spontan Choreografien für ihren Auftritt auszudenken. Fünf Minuten vorher hätten die einzelnen Teams die eingeübt, erzählt Florian Irmler. Bei einem Team überreichen die Herren in Lederhosen den Damen in ihren Dirndln kleine Blumensträußchen. Ein anderer holt seine „Mädchen“ mit einem Pfiff zu sich auf den Laufsteg.

Die Models werden auf dem Volksfest-Laufsteg immer mutiger

Irmlers Team, alles Mitglieder der Paartalia, hat sich für eine Showeinlage aus einem früheren Programm der Faschingsgesellschaft entschieden. Das Publikum ist begeistert. In der nächsten Runde werden auch die anderen Teams mutiger. Zwei Männer raufen auf dem Laufsteg scheinbar um die Gunst einer Braut, ein anderer flirtet seine Partnerin an und wieder ein anderer klatscht mit dem Publikum ab.

Eine besondere Überraschung ist der Auftritt der „junga Oidboarisch’n“. Der Moderator kündigt sie an als „Models, die Schuhplatteln können“. Damit die beiden in ihrer Miesbacher Tracht etwas von ihrer Kunst zeigen können, spielen die Musiker der Hopfenmusi eine Polka.

Frauen legen auf der Volksfest-Bühne einen Schuhplattler hin

Knapp zwei Stunden dauert die Modenschau, bei der in der Pause die Plattlerbixn aus Waidhofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) zeigen, dass auch Frauen die Kunst des Schuhplattelns beherrschen. Und wie haben die Models ihren ersten Auftritt auf dem Laufsteg erlebt? „Es war ungewohnt“, sagt der 23-jährige Marco. In der Lederhose habe er sich aber recht wohl gefühlt. „Eine tolle Erfahrung“ war es für Sebastian. „Es hat viel Spaß gemacht“, sagt der 22-Jährige.

Am Mittwoch gehört das Volksfest in Aichach dem Nachwuchs

Auch am nächsten Tag war auf dem Aichacher Volksfest einiges geboten. Nur diesmal war eine andere Generation vertreten, denn wie in jedem Jahr zur Halbzeit des Festes stand der Kindernachmittag mit verbilligten Preisen auf dem Programm. Für Trampolin, Karussell, Autoscooter und Co musste also nicht der volle Preis bezahlt werden. So tummelten sich ab 13 Uhr viele junge Eltern mit ihren Kindern auf dem Festgelände. Alles wurde ausprobiert und mindestens eine Runde gedreht. Ab 15 Uhr spielte dann das Marionettentheater Aichach ihr Stück Rotkäppchen, welches bei Groß und Klein für Begeisterung sorgte. (mit mhet)

Planen Sie einen Volksfestbesuch in den nächsten Tagen? In unserem Vorbericht lesen Sie, was alles geboten wird: Auf geht's: Ab Freitag ist Volksfest in Aichach

Themen Folgen