vor 23 Min.

Paartalia hat einen neuen Präsidenten

Es gibt einen Wechsel an der Spitze der Aichacher Faschingsgesellschaft

Der neue Präsident der Faschingsgesellschaft Paartalia in Aichach heißt Peter Niesel. Er wurde kürzlich bei der Generalversammlung gewählt. Der Verein blickte auf eine erfolgreiche Faschingssaison zurück und steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für das kommende Jahr.

Für die scheidende Präsidentin Petra Hannak ist die Aichacher Faschingsgesellschaft „,kein normaler Verein, sondern eine Ansammlung vieler Freunde“. Fünf Jahre stand sie als Präsidentin an der Spitze des Vereins. Sie bedankte sich bei ihrem Präsidium und Beiräten für das überaus gute Zusammenwirken. Ebenso bedankte sie sich bei den Aktiven, den Nachwuchs-Eltern und den Mitgliedern.

In ihrem Bericht blickte Hannak auf eine erfolgreiche Saison mit über 90 Auftritten zurück und hob besonders die Opening Party am Tag vor Silvester hervor, die die Aichacher Narren nun zum zweiten Mal in Folge veranstaltet hatten.

Im Anschluss leitete Claudia Müller und Roland Hannak die Neuwahl. Neu-Präsident Peter Niesel ist seit 2006 Mitglied im Verein und war unter anderem als Prinz und Elferrat aktiv. Zuletzt war er als Beirat im Verein tätig. An seiner Seite stehen die beiden Vizepräsidentinnen Marianne Breitsameter und die neu gewählte Johanna Kügle. Kügle ist seit 15 Jahren beim Faschingsverein und war jahrelang als Gardemädchen aktiv. Wiedergewählt wurden die Geschäftsführer Sabine und Herbert Augustin und die beiden Schatzmeisterinnen Carola Honisch und Julia Stolz.

Die beiden Trainerinnen Claudia und Andrea Breitsameter, verantwortlich für das Gesamtkonzept des Showprogramms, gaben einen kleinen Ausblick, welche Show der Verein im kommenden Jahr präsentieren wird. (AN)

Themen Folgen